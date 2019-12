La consommation du Ford Escape hybride est annoncée

Nous avons assisté au lancement du nouveau Ford Escape en septembre dernier, mais à ce moment, les cotes de consommation de la variante hybride que nous avions essayée n’avaient pas encore été officialisées.

C’est maintenant fait.

Sans surprise, la version à traction affiche le meilleur rendement avec une moyenne de 5,3 litres aux 100 kilomètres en ville, 6,4 (6,35) litres sur l’autoroute, le tout pour un combiné de 5,7 litres à chaque 100 km. Avec la version à quatre roues motrices, le rendement demeure le même sur l’autoroute, mais en ville, la performance passe à 5,5 litres aux 100 km. La moyenne est de 5,9 litres avec cette variante.

Ces chiffres placent le Ford Escape pratiquement nez à nez avec le Toyota RAV4, l’ennemi juré. En fait, Toyota fait un peu mieux sur l’autoroute, Ford un tantinet mieux en ville. La version hybride du Honda CR-V sera aussi en lutte dans cette catégorie, mais Honda Canada a jugé bon de ne pas offrir cette dernière chez nous.

Ça va très bien chez Honda !

Pour trouver un comparatif à ces modèles, il faut regarder chez Kia avec le Niro, mais la taille de ce dernier est plus compacte. On devine que l’acheteur, majoritairement, n’est pas le même non plus.

Les chiffres annoncés par Ford l’ont été aux États-Unis et nous avons effectué la conversion.

Pour ce qui est des prix, ça s’amorce à 36 549 $ pour la version à traction et à 38 049 $ pour la déclinaison profitant du rouage intégral.