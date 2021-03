Des Ford F-150 2021 livrés avec des pièces rouillées ?

Le Ford F-150 fait peau neuve cette année et il se présente avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes. L’une d’elles n’est assurément pas une série de pièces rouillées.

C’est pourtant ce qu’ont constaté plusieurs nouveaux propriétaires qui se plaignent allègrement sur Internet. En effet, leurs véhicules flambant neufs ont été expédiés avec des pièces fortement rouillées, notamment l’échappement, le différentiel et les moyeux de roue. Ford n’a pas expliqué comment cela a pu se produire et on ne sait pas combien de modèles sont touchés par le problème.

Un article du Detroit Free Press a mis en lumière les histoires de certains clients qui avaient attendu avec impatience leur F-150 2021, seulement pour découvrir de la rouille sur certaines pièces.

Et évidemment, on ne parle pas d’une rouille causée par l’usure, le climat ou le sel à certains endroits ; les F-150 sont neufs !

Le blogueur Tim Esterdahl, un résident du Nebraska, a publié une vidéo qui explique qu’il a découvert la rouille après quelques milliers de kilomètres seulement. Sa séquence montre un différentiel arrière couvert de corrosion, ainsi que le joint en U de l’arbre de transmission et l’échappement, alors que d’autres pièces, comme le bouchon de vidange du différentiel, étaient entièrement exemptes de rouille. Un article paru le 31 janvier sur le site F150Gen14.com (consacré à la nouvelle génération du F-150) raconte l’histoire d’un propriétaire du Texas qui a signalé une épaisse couche de rouille sur le différentiel, les moyeux de roue et divers boulons de son modèle.

Photo : Ford Ford F-150 2021, avant

Pour l’instant, le mystère plane.

« Nous nous sommes engagés à fournir des produits et des services de haute qualité à nos clients Ford », a déclaré la compagnie à la revue Car and Driver. « Comme pour toutes les réactions des clients, nous prenons ces préoccupations au sérieux. Bien que certains composants en acier du dessous de caisse du F-150 puissent présenter des signes de rouille en surface, cela n’aura aucun impact sur les performances ou la durée de vie des pièces ».

Les premiers F-150 2021 se sont pointés chez les concessionnaires en novembre dernier. Le fait que de nouveaux véhicules aient été livrés avec des pièces qui semblent déjà vieilles est particulièrement intrigant compte tenu des stricts processus de contrôle de qualité mis en place dans les usines d’assemblage.

La pénurie de pièces chez les fournisseurs d’essieux a entraîné des retards de production en décembre pour certains modèles de F-150. Est-ce une des causes ?

Nous allons suivre la situation de près et vous revenir lorsque nous aurons plus d’informations.