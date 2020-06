Ford F-150 et Transit électriques d’ici deux ans

On sait que Ford prépare l’arrivée d’une camionnette F-150 tout électrique, de même qu’un fourgon Transit ne nécessitant pas de moteur à combustion. On a maintenant une idée plus précise du moment de leurs débuts, soit d’ici deux ans.

Jim Farley, le directeur de l’exploitation de Ford, a en effet fourni de nouveaux détails sur l’échéancier concernant les versions entièrement électriques du F-150 et du fourgon Transit que planifie l’entreprise. À l’émission Squawk on the Street du réseau CNBC, il a déclaré que les deux véhicules se pointeraient au cours « des 24 prochains mois », ce qui nous mène, au pire, au milieu de l’année 2022. Ford avait précédemment avancé que le Transit électrique serait lancé pour l’année modèle 2022, mais elle n’avait rien précisé concernant les premiers pas du F-150 électrique.

Ce calendrier place Ford un peu en retard sur General Motors qui prévoit commercialiser la camionnette électrique Hummer sous la bannière GMC à la fin de 2021. On ne parle peut-être pas d’une camionnette aussi traditionnelle que la F-150, cependant, tout comme les autres produits du genre qui doivent nous arriver.

Par exemple, Rivian doit commencer la livraison de sa camionnette R1T à la fin de la présente année. Tesla affirme que son Cybertruck sera prêt pour la clientèle à la fin de 2021. Enfin, la firme naissante Nikola a pour sa part annoncé qu’elle commencerait à accepter les dépôts pour son propre produit, Badger, plus tard ce mois-ci. Les premières livraisons sont promises pour 2021.

Tesla et Nikola ont tous deux vu le cours de leurs actions monter en flèche ces derniers jours, les investisseurs semblant très enthousiastes à l’idée de voir ces nouveaux véhicules sur le marché. Cela a peut-être incité Jim Farley à se montrer plus ouvert quant aux projets de Ford.

On verra bien qui se pointera le premier, mais en bout de piste, une fois tous ces joueurs dans l’arène, c’est la performance et la qualité du produit qui tranchera. La lutte sera assurément intéressante à suivre.