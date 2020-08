La dernière Ford Fusion a été assemblée au Mexique

Il y a un peu plus de deux ans, Ford annonçait qu’elle allait progressivement cesser la production de voitures pour le marché nord-américain. Depuis, on a vu la fin des modèles Fiesta, Focus et Taurus. Le 31 juillet dernier, la dernière berline Fusion a été assemblée, marquant ainsi la fin des berlines chez Ford.

Comme voiture, il ne reste que l’indétrônable Mustang, bien sûr.

La fin de la production de la Fusion était initialement prévue pour le 21 juillet, mais la date a été repoussée jusqu’à la fin du mois, rapporte le site Ford Authority. La compagnie avait cependant cessé d’accepter les commandes le 28 février dernier.

Le nouveau Bronco Sport remplacera la Fusion et la Lincoln MKZ sur la chaîne d’assemblage de l’usine d’Hermosillo, au Mexique. La production devrait être lancée en septembre et considérant ce qu’on a pu percevoir comme engouement jusqu’à présent, nous ne sommes pas trop inquiets pour les employés de l’endroit.

Pour ce qui est de la Fusion, rappelons qu’elle a fait ses débuts en 2006. Elle venait non officiellement remplacer la Taurus qui n’allait plus nulle part. La Fusion a profité d’amélioration en 2010 et le modèle de deuxième génération, encensée par la critique, a fait ses débuts pour l’année 2013 en version standard, hybride et hybride enfichable (Fusion Energi).

Photo : D.Boshouwers Ford Fusion Energi 2019, écusson

Au cours de la première moitié de l’année 2020, Ford a vendu 61 421 Fusion, soit une baisse de 36,3 % par rapport à 2019. Il faut bien sûr tenir compte du fait que la pandémie est venue affecter les ventes, mais n’empêche, le modèle était loin de ses heures de gloire. Il y a six ans seulement, en 2014, Ford écoulait 306 860 unités.

Le nom Fusion ne disparaîtrait pas longtemps, toutefois, car dame rumeur veut que Ford nous propose une familiale haute sur pattes à la sauce Subaru Outback, et ce, dès l’an prochain. Le modèle prendrait le nom de Fusion Activ et il serait basé sur la version familiale de la Mondeo que la compagnie propose en Europe.