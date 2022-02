Ford GT : il ne reste plus que 250 exemplaires

Photo : Ford Ford GT, Édition Héritage GT Alan Mann

L’année 2022 est la dernière pour la super voiture de Ford, la GT. On ne parle pas souvent de cette perle exotique, mais il s’agit en tout point d’un bolide extraordinaire. Or, l’année 2022 est la dernière pour elle et le site Motor Authority nous apprend que seulement 250 modèles pouvaient encore être achetés.

Si vous avez les moyens et aviez l’intention de passer à l’action, vous devrez le faire plus tôt que tard, car on peut s’attendre à ce que les unités qui vont apparaître sur le marché de l’occasion d’ici quelques années se vendent plus cher que le prix exigé pour un modèle neuf aujourd’hui.

Les dernières ventes de Porsche Carrera GT nous l’ont prouvé.

Quant au nombre d’unités restantes, 250, l’information a été confirmée par Jiyan Cadiz, un porte-parole de Ford, lors d’une entrevue accordée dans le cadre du Salon de l’auto de Chicago. Ce dernier a simplement mentionné que le modèle numéroté 1100 sur 1350 avait récemment quitté la chaîne de montage. Il a aussi confirmé que Multimatic, la firme canadienne spécialisée qui est responsable de la construction de la voiture, va mettre fin à la production en décembre.

La semaine dernière, Ford a dévoilé l’Édition Héritage GT Alan Mann la septième version Héritage en l’honneur d’Alan Mann Racing, qui a contribué au développement de carrosseries légères pour la GT. Il s’agit de la deuxième pour l’année modèle 2022 et elle porte le numéro 16 de la voiture de course originale.

Au fil de la production du modèle, quantité d’éditions spéciales rendant hommage à la course automobile ont été proposées. Rappelons qu’à l’origine, la Ford GT a vu le jour grâce aux ambitions de Ford qui voulait battre Ferrari aux 24 heures du Mans, ce qui fut fait lors de quatre années consécutives entre 1966 et 1969.

Photo : Ford Ford GT, Édition Héritage GT Alan Mann, intérieur

Photo : Ford Ford GT, Édition Héritage GT Alan Mann, de haut

Photo : Ford Ford GT, Édition Héritage GT Alan Mann, arrière