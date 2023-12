Ford réserve le nom Lightstream

Ford a effectué une demande pour la réservation d’un nom auprès des autorités. Ce dernier, Lightstream, laisse envisager une foule de possibilités.

La chose a été découverte par un utilisateur d’un forum consacré à la nouvelle génération du Toyota Tacoma, ironiquement. Ce qui n’est pas clair, c’est à quoi va servir cette appellation, ce qui fait que les rumeurs vont présentement dans toutes les directions.

Un tel type de demande comprend toujours une indication concernant le type de modèle qui pourrait être utilisé avec le nom, mais ça demeure vague. On parle ici d’une voiture, d’un VUS, d’un véhicule pensé pour la conduite hors route ou encore un produit électrique.

Cette dernière supposition est peut-être celle qui a le plus de sens, car on attend de nouveaux véhicules de ce type, et un nom similaire est déjà utilisé pour désigner la camionnette électrique de l’entreprise, F-150 Lightning. Le nom Lightstream pourrait être utilisé pour désigner un autre véhicule, une éventuelle camionnette électrique plus compacte, etc.. Un Ranger Lightstream, un Maverick Lightstream… Bref, vos hypothèses valent les nôtres.

On sait toutefois que Ford veut proposer une nouvelle camionnette électrique basée sur une nouvelle plateforme dédiée à la chose. Mais ça pourrait aller dans une tout autre direction, par exemple avec une déclinaison électrifiée du Bronco, qui doit également passer à l’électrique avant la fin de la présence décennie.

Bref, les spéculations sont lancées. On voit régulièrement passer des nouvelles concernant la réservation de noms et d’appellations diverses par les constructeurs. Nous n’y portons pas toujours attention, car souvent, il est difficile de savoir si ça va mener à un véhicule de production. Dans le cas qui nous intéresse ici, ça demeure une forte possibilité ; voilà pourquoi on s’y est attardé.