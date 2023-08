Ford Mustang 2024 : le V8 a toujours la cote

Récemment, nous étions du côté de la Californie pour le lancement de la Ford Mustang 2024. Cette nouvelle génération est toujours proposée avec un moteur V8, tout comme avec un 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres.

Les plages de réservations pour le modèle n’ont pas tardé à s’ouvrir et déjà, des tendances intéressantes se manifestent.

Comme on pouvait s’y attendre, les acheteurs sont plus nombreux à se ruer sur le moteur V8 de 5,0 litres de la version GT. Sur les 13 000 commandes passées jusqu’à maintenant, un peu plus du tiers (67 %) optent pour une version équipée de cette mécanique.

De plus, Mike Levine, porte-parole de Ford, a déclaré que plus d’un quart des acheteurs de Mustang souhaitaient la transmission manuelle à six vitesses. Cette statistique n’est pas différente de celle qui concerne les modèles de la génération remplacée.

Ford Mustang 2024 bleu Photo : Ford

Ce qui aide le moteur V8 en ce moment, c’est sa relative disparition du marché. Seulement dans le segment où œuvre la Mustang, les deux véhicules rivaux tirent leur révérence au tournant de la prochaine année, soit la Dodge Challenger et la Chevrolet Camaro. Il est clair que plusieurs amateurs voient l’occasion de mettre la main sur un des derniers véhicules du genre sur le marché.

Concernant le V8 et la Mustang, il n’est pas impossible qu’une autre génération soit proposée avec un moteur V8, si bien qu’on pourrait retrouver ce dernier encore longtemps au catalogue.

La question des carburants synthétiques sera à suivre, elle qui occupe beaucoup d’espace en Europe par les temps qui courent. Si des amendements aux législations prévues ont cours, ça pourrait prolonger la vie des V8 pour ce genre de modèle.

Chose certaine, puisque la nouvelle génération de la Mustang vient de débarquer, le V8 sera là pour quelques années encore.