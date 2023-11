À l’aube du 60e anniversaire de son modèle le plus iconique, Ford annonce le retour de l’ensemble California Special pour sa Mustang 2024. Offert au prix de 2595 $ CA, il est livrable avec les versions GT, qu’elle soit préparée en configuration coupée ou cabriolet, avec la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou automatique à 10 engrenages.

La nouvelle Ford Mustang GT édition California Special 2024 Photo : Ford

Ce qui attire immédiatement l’attention avec ce groupe, ce sont les accents bleus que l’on peut voir à l’extérieur. Que ce soit aux prises d’air des naseaux qui ceinturent une nouvelle calandre à lamelles horizontales, ou encore aux jantes, l’effet est immanquable. Les phares du modèle sont aussi cerclés de noir, alors que des bandes noires et blues sont visibles au bas des flancs, à la hauteur des portières.

« L’ensemble California Special original était axé sur la culture automobile optimiste et insouciante de la Californie. Nous nous sommes recentrés sur ces éléments pour la Mustang GT California Special 2024... La couleur Rave Blue est tellement distincte… qu’elle permet à la California Special de se démarquer non seulement des autres modèles de Mustang, mais aussi des modèles California Special précédents. » - Joe Bellino, responsable de la marque Mustang.

Le groupe est livrable avec deux options de jantes de 19 pouces. Celles nommées Carbonized Gray sont offertes de série et s’accompagne d’un logo GT/CS (Rave Blue), tandis que les roues de l’ensemble Performance (option) présentent une surface usinée et des segments Rave Blue. Le logo du moteur 5,0 litres sur les ailes avant et celui de la version (GT) à l’arrière sont noirs et ceinturés de bleu.

L'intérieur du Ford Mustang GT édition California Special 2024 Photo : Ford

À l’intérieur, les accents bleus sont omniprésents. Les sièges sont recouverts d’une sellerie perforée Navy Pier et d’un cuir Ebony Black. Des surpiqûres contrastantes bicolores avec des fils Bleu Raptor et gris métal s’étendent au tableau de bord et aux portières. Les mêmes coutures sont aussi livrables pour le volant et la console centrale. Un logo California Special IP et des tapis montrant les lettres GT/CS complètent les modifications apportées à l’intérieur.

La Mustang GT California Special 2024 sera présentée le 16 novembre lors de la journée de presse du Salon de l’auto de Los Angeles. Nous serons sur places pour examiner le modèle d’un peu plus près.

Les consommateurs qui souhaitent se construire une version peuvent déjà le faire sur le site canadien du fabricant. Voilà une façon d’oublier l’hiver qui se pointe à l’horizon.

Ford Mustang GT édition California Special 2024, profil Photo : Ford

Ford Mustang GT édition California Special 2024 grise Photo : Ford