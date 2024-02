• Ford fournira des adaptateurs Tesla aux propriétaires de VÉ et ce, sans frais.

En mai dernier, Ford a été le premier grand constructeur à annoncer que ses futurs véhicules allaient adopter la norme de recharge NACS (North American Charging Standard) de Tesla.

Quantité d’autres constructeurs ont emboîté le pas depuis.

Avant que les nouveaux modèles soient équipés des bonnes prises, on sait que les compagnies vont offrir des adaptateurs aux propriétaires de véhicules existants, équipés de la prise que l’on connaît actuellement, la CCS (Combined Charging System).

Or, voilà que Ford fait une annonce à ce sujet, promettant que les propriétaires de certains de ses modèles pourront réserver, dès ce printemps, un adaptateur afin qu’ils puissent se brancher à l’une de 12 000 bornes de recharge de Tesla en Amérique du Nord.

Et ces derniers seront gratuits, comme l’a déclaré sur le réseau social X (Twitter) le chef de la direction de Ford, Jim Farley. « C’est une façon de vous remercier », a-t-il précisé. « Nous voulons rendre la recharge plus pratique pour les propriétaires de nos véhicules électriques. Nous sommes donc ravis d’ajouter des chargeurs Tesla et nous continuerons à développer notre réseau de charge BlueOval. »

F-150 Lightning 2024 VS Ford Mustang Mach E 2024 Photo : Ford

À l’époque de l’annonce, Elon Musk, le grand patron de Tesla, avait déclaré que les adaptateurs coûteraient quelques centaines de dollars.

Les propriétaires des années modèles 2021à 2024 du VUS Mustang Mach-E et de la camionnette F-150 Lightning pourront réserver un adaptateur, a déclaré un porte-parole, ajoutant que Ford partagerait plus de détails ultérieurement.

Dès l’an prochain, les nouveaux véhicules de Ford seront construits avec le port NACS.