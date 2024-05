1890 Ford Mustang réunies à Québec, un record

Le 17 avril dernier marquait les 60 ans des débuts de la Ford Mustang. Les modèles produits sans interruption sont rares dans l’histoire de l’automobile et vous aurez deviné que lorsque c’est le cas, on parle de véhicules légendaires.

C’est donc une année de festivités qui attend la Ford Mustang, et l’on a eu droit à une fête peu ordinaire le week-end dernier à Québec, alors que 1890 propriétaires d’un exemplaire du véhicule se sont réunis pour célébrer leur monture, mais aussi pour établir un record mondial.

Cet exploit était en préparation depuis environ une année. La dernière marque avait été obtenue en 2019, en Belgique, alors que 1326 véhicules avaient fait partie d’un rassemblement.

Mieux, un immense convoi a été organisé pour se rendre à l’événement. Au petit matin, des centaines de propriétaires se sont donné rendez-vous à Trois-Rivières, afin de prendre la route vers le Centre Vidéotron de Québec, le point de rencontre. On raconte que le convoi s’étendait sur quelque 40 km sur l’autoroute.

Les Ford Mustang au Centre Vidéotron de Québec | Photo : Facebook (Grand Rassemblement Mustang Québec)

Sur place, des milliers d’amateurs ont pu découvrir des modèles de toutes les générations, voire de toutes les années.

Il est évident que la collaboration des autorités a été nécessaire. Questionné sur la question, l’organisateur de l’événement, Alain Cayuela, a expliqué que le ministère des Transports, la Sûreté du Québec, les villes de Québec et de Trois-Rivières, ainsi que les forces municipales, ont été mis à contribution.

Vous connaissez l’expression qui dit que tout record est fait pour être battu. On verra bien ce qui concerne cette marque précise. En cette année de célébration pour la Ford Mustang, on peut assurément s’attendre à d’autres rassemblements et célébrations du modèle.