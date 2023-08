Ford poursuivie par des propriétaires de modèles hybrides

Ford se retrouve aux prises avec une poursuite dont elle se passerait. En effet, six clients de produits affirment qu’un « défaut dangereux » a provoqué des incendies explosifs spontanés avec certains véhicules hybrides construits par l’entreprise. Ils précisent que ledit défaut met en danger des milliers d’autres véhicules. C’est ce que nous apprend la plainte de 124 pages déposée cette semaine par le cabinet d’avocats Hagens Berman, basé à Seattle.

L’action en justice, qui a été déposée mardi à Détroit, demande le statut d’action collective. Elle allègue que les réparations liées à un rappel pour le défaut identifié n’a pas réglé la situation et a causé des problèmes de performance supplémentaires avec au moins 125 322 véhicules, incluant les modèles Ford Escape hybride des années 2020 à 2023, Ford Maverick hybride 2022 et 2023 et Lincoln Corsair hybride des millésimes 2021 à 2023. Ces véhicules, toujours selon les documents, sont « équipés de moteurs qui ont tendance à “exploser” et à provoquer des incendies spontanés. »

Lincoln Corsair Grand Touring PHEV 2023 Photo : D.Boshouwers

Chacun est pourvu du moteur 4-cylindres de 2,5 litres de l’entreprise, auquel s’adjoignent des unités électriques pour offrir le rendement hybride (et hybride rechargeable dans le cas des modèles Escape et Corsair).

Les plaignants allèguent que les moteurs des véhicules sont susceptibles de se saisir, ce qui brise les bielles et les roulements, les propulsant à travers le bloc lui-même ou le carter d’huile.

C’est ce que l’on appelle communément un moteur sauté. En plus d’entraîner son arrêt, ça peut provoquer la fuite de liquides et de vapeurs hautement inflammables. C’est dans ce contexte que des incendies soudains et explosifs se produisent sous le capot.

Aucun décès ni aucune brûlure n’ont été signalés relativement à ce problème, selon une lettre adressée le 23 mai par Ford aux organismes de réglementation en matière de sécurité. L’action en justice affirme que 23 incendies de ce type étaient connus avant le rappel de Ford.

Les plaignants sont Todd Nishon, de San Diego, James Capps, de Kingman, en Arizona, Joseph Vaillancourt, de Phoenix, Harry Hillburg, de Saint-Louis, Raymond Dyne III, d’Omaha, au Nebraska, et William Simmons, de Janesville, au Wisconsin.

Est-ce que les plaignants auront gain de cause ? Une autre histoire à suivre. Chose certaine, c’est Ford qui se fait éclabousser au passage.