• Auto123 met à l’essai le Ford Maverick hybride Lariat 2023.

Chez Ford, le nom Maverick n’est peut-être plus associé au coupé semi-sportif ou à la berline des années 70, mais la nouvelle camionnette compacte qui porte le nom se forge une niche bien à elle. Dans la lignée du Ranger original, dont le format était à peu près le même que celui du nouveau Maverick, le nouveau venu offre l’aspect pratique d’une caisse à une fraction du coût d’une camionnette pleine grandeur. Et c’est sans parler de son efficacité en matière de consommation.

Du coup, il est l’un des véhicules les plus cool que Ford produise actuellement.

Le nouveau Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

L’extérieur du Ford Maverick 2023 - 8/10

Les gros phares et feux arrière, ainsi que la calandre et les jantes noires, font de ce camion l’un des véhicules les plus cool du marché. Même la couleur extérieure — « Hot Pepper Red Metallic » — lui convient parfaitement.

Différentes versions personnalisées du Maverick commencent déjà à apparaître en ligne. Son format à la mode permet à Ford d’exploiter le désir de singularité des consommateurs.

L'habitacle du Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

L’Intérieur du Ford Maverick 2023 - 7,5/10

À l’intérieur, on a droit à un environnement qui fait très utilitaire, c’est une évidence. Le tableau emprunte des formes carrées et le volant propose un design simple à trois branches, tandis que le groupe de jauges adopte un style un peu futuriste, lui qui est partiellement numérisé. Il y a très peu de boutons et de molettes qui encombrent le tableau de bord.

Si le Maverick est à peu près de la même taille qu’un ancien Ranger, il repose plus bas et est construit sur un châssis monocoque. Il peut donner l’impression d’offrir peu d’espace à l’intérieur, mais une fois assis, vous ne vous en rendrez pas compte… jusqu’à ce que vous regardiez par la fenêtre arrière. Celle-ci n’est pas très haute et, comme la vitre centrale s’ouvre et se ferme, Ford a dû intégrer une protection supplémentaire sous la forme d’un plastique noir épais, ce qui réduit encore la visibilité.

Pour le reste, la visibilité vers l’extérieur est excellente — à ce niveau, le Maverick est supérieur au Hyundai Santa Cruz — grâce aux grandes vitres latérales et aux angles arrondis. Le Maverick est facile à diriger et à garer dans les espaces restreints.

Ford Maverick Hybrid Lariat 2023, bacs de rangement Photo : D.Heyman

Les bacs situés à la base de la console centrale sont recouverts d’un revêtement légèrement rugueux afin que les items qui s’y trouvent — lunettes de soleil, téléphones, barres Nutri-Grain, portefeuilles — ne glissent pas trop. Ça, c’est lorsque vous ne l’utilisez pas comme plateforme pour la recharge sans fil.

Bien que j’apprécie le luxe des sièges en cuir synthétique, les surpiqûres contrastantes orange et les autres surfaces du modèle XLT étaient absentes de ma version Lariat. Si vous souhaitez un peu plus de caractère à l’intérieur du Lariat, vous pouvez opter pour une teinte bicolore marron/gris.

Les poignées de porte sont un peu frustrantes à utiliser au début, mais elles ont leur utilité. En tant que petit camion, le Maverick ne profite pas des énormes panneaux de porte des Ranger ou F-150. Afin de maximiser l’espace de rangement, la tirette pour la portière a été raccourcie pour permettre de ranger plus facilement une grande bouteille d’eau.

Sièges de deuxième rangée du Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

À l’arrière, l’espace pour les jambes n’est pas énorme, mais le dégagement pour la tête est bon et il y a un espace de rangement sous les sièges. L’assise est en fait une banquette qui se replie d’un seul bloc — il n’y a pas de séparation — pour accéder au bac. C’est bien, mais cela signifie qu’il n’y a pas de plancher de chargement plat et que cela réduit l’espace au sol de la banquette arrière, qui est déjà limité. Les passagers disposent de leurs propres ports USB.

Écran tactile du Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

La technologie dans le Ford Maverick 2023 - 8/10

Il y a également des ports USB à l’avant - un USB-A, un USB-C — ainsi qu’un écran multimédia de huit pouces, de série, ce qui est suffisant à mon avis. Le système SYNC de Ford s’accompagne de gros boutons et d’une interface facile à utiliser, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto.

Ce qui est bizarre, c’est ce grand espace à côté de l’écran. J’ai d’abord pensé qu’il était là parce qu’un écran plus grand était livrable. Ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un bac de rangement avec un coussin amovible qui peut être enlevé et lavé ; il semble quelque peu vestigial, car sa forme et sa position font qu’on ne peut y mettre grand-chose.

Il s’avère que Ford est très attaché à l’impression 3D ces derniers temps et qu’elle s’est tournée vers cette technologie pour concevoir des objets aléatoires qui pourraient être utilisés avec le Maverick. Parmi ces objets, une sorte de sangle verticale qui s’adapte à ce bac et qui peut être utilisée pour ranger des stylos et des manomètres de pression des pneus de manière ordonnée. Sans cette sangle, l’ensemble semble inachevé.

Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 rouge Photo : D.Heyman

Remorquage avec le Ford Maverick 2023 - 7,5/10

Si le Maverick est si facile à garer, c’est aussi parce qu’il n’est pas très long — seulement 25 pouces environ de plus que le Bronco Sport, avec lequel il partage les mêmes bases.

Cela veut aussi dire que la seule longueur de caisse possible fait 4,5 pieds, ce qui signifie que la caisse est à peu près aussi longue que large. Il est possible d’allonger le lit, ce qui ajoute environ deux pieds supplémentaires, mais il n’y a pas d’aides à l’accès à la caisse à proprement parler — pas de marches supplémentaires, pas de suspension autoabaissante — bien que le pare-chocs arrière soit doté d’un revêtement antidérapant.

Bien sûr, comme le Maverick est une camionnette plutôt basse au départ, les parois de la boîte ne sont pas très hautes et sont assez accessibles par les côtés, même pour des adultes de taille moyenne. Il n’y a pas de rangement sous le plancher comme avec le Santa Cruz, mais il y a une prise de courant et un espace de rangement dans la paroi située du côté passager.

Pour ce qui est du remorquage, la version hybride peut tracter 2000 livres, ce qui devrait suffire aux acheteurs qui cherchent à remplacer un VUS par ce Maverick et qui ont besoin qu’il remorque des kayaks plutôt que du béton. Si vous en voulez un peu plus, vous pouvez opter pour un modèle équipé du 4-cylindres turbo de 2,0 litres, livrable avec un ensemble de remorquage qui permet de tirer jusqu’à 4000 livres.

Roue du Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

Comment se conduit le Ford Maverick 2023 ? - 7/10

En version hybride, le Maverick développe 191 chevaux et 155 lb-pi de couple, transmis aux roues avant par l’entremise d’une boîte CVT. Les modèles 2,0 litres profite d’une puissance supérieure et de la traction intégrale, ainsi que d’une boîte de vitesses plus traditionnelle à huit rapports.

Quant à la consommation de cette version hybride, elle s’est établie à 6,8 litres/100 km lors de mon essai. C’est un peu moins que ce que Ford annonce pour le cycle combiné, et c’était sans que je fasse de gros efforts ou sans avoir recours au mode Eco. Ce dernier est rejoint dans le Maverick par les modes Traction/Grêle, Glissant, Sport et Normal.

Oui, Sport. Ce pickup hybride de moins de 200 chevaux dispose d’un mode Sport, et c’est logique, car même avec la CVT, il y a suffisamment de dynamisme pour dissimuler la CVT et le groupe motopropulseur hybride. La réponse de l’accélérateur au démarrage est bonne, et je n’ai jamais eu l’impression d’être pris au piège lorsqu’il s’agissait de faire un dépassement sur l’autoroute.

Design extérieur du Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

Notez que même en mode Sport, le Maverick est moins habile quand on le sollicite vraiment, surtout sur les routes de montagne. Rappelez-vous que si vous voulez plus de puissance, il y a toujours le modèle EcoBoost à traction intégrale.

Si la qualité du groupe motopropulseur est bonne, les vrais points forts sont la conduite et la maniabilité. En plus de ses bonnes manières en ville, le Maverick se fraye un chemin sur les autoroutes avec un bon contrôle de la carrosserie, et la direction est joliment pondérée et assez sensible, de sorte que vous avez une bonne idée de ce qui se passe en dessous de vous.

En même temps, la conduite n’est pas marquée par les secousses et le sautillement de l’arrière que l’on retrouve sur les camionnettes à châssis et ressorts à lames. Le Maverick est équipé de jambes de force Macpherson à l’avant et d’une barre de torsion à l’arrière, en remplacement du système multibras dont sont équipés les modèles 2,0 EcoBoost. Ford a bien ajusté la suspension ; je m’attendais à une conduite plus brouillonne en raison du style et de la taille du Maverick, mais j’ai été agréablement surpris.

Caisse du Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

Vos questions au sujet du Ford Maverick 2023

Le Maverick Lariat est-il uniquement hybride ?

Pas du tout : toutes les versions du Maverick (XL, XLT, Lariat) peuvent être équipées de l’une ou l’autre des motorisations, et toutes sont livrées de série avec le groupe motopropulseur hybride. Toutefois, si vous souhaitez la transmission intégrale, vous devez choisir le modèle 2,0 L.

Peut-on choisir parmi différents types de cabines ?

Malheureusement, non. Tout comme avec la caisse qui est offerte en une seule longueur, le Maverick est proposé avec une seule configuration de cabine : la cabine d’équipe à quatre portes.

Le mot de la fin

Alors qu’il existe des voitures et des camionnettes plus rapides, plus massives et plus avancées sur le plan technologique, Ford a trouvé une combinaison intéressante pour nous livrer un modèle cool et utile. Il est excellent en ville, économe en carburant, et propose un design accrocheur.

Points forts Style extérieur époustouflant

Style extérieur époustouflant Groupe motopropulseur hybride efficace

Groupe motopropulseur hybride efficace Maniabilité dans les espaces restreints

Maniabilité dans les espaces restreints Système d'infodivertissement Ford SYNC4

Système d'infodivertissement Ford SYNC4 Rangement intelligent dans l'habitacle Points faibles Manque de variété dans les longueurs de caisse

Manque de variété dans les longueurs de caisse Manque de variété dans les tailles de cabines

Manque de variété dans les tailles de cabines L'hybride nécessite une traction avant, l'essence une traction intégrale.

L'hybride nécessite une traction avant, l'essence une traction intégrale. Pas de plancher de chargement plat dans la cabine arrière

Hayon du Ford Maverick Hybrid Lariat 2023 Photo : D.Heyman

Les concurrents du Ford Maverick 2023

