Des détails annoncés pour le Ford Ranger 2019

Le Ranger de Ford s’apprête à effectuer un grand retour cette année et considérant l’engouement sans cesse grandissant qui touche le segment des camionnettes intermédiaires, on peut s’attendre à ce qu’il connaisse du succès. Depuis le début de l’année, les ventes sont en hausse de 18 % dans ce créneau alors que l’an dernier, la progression n’avait été que de 1 %.

Si la majorité des détails concernant le Ranger sont du domaine public, l’information la plus importante à son sujet, la gamme de prix, se fait attendre.

Heureusement, ça ne devrait pas être pour longtemps, car les détails à propos des versions américaines viennent d’être publiés, ce qui nous permet d’extrapoler un peu afin de situer le prix des versions qui seront réservées au marché canadien. Ces derniers, on l’espère, devraient nous parvenir sous peu.

Le Ford Ranger 2019 sera mis en vente un peu plus tard au courant de l’année et le modèle de base sera proposé à 25 395 $ américains (incluant les frais de transport), ce qui représente sensiblement la même facture que pour le Toyota Tacoma. Chez nous, le prix de base du Tacoma est situé tout juste sous la barre des 30 000 $ (sans les frais). Conséquemment, on peut prévoir une note sous cette barrière pour le Ranger.

Soit dit en passant, c’est quelques milliers de dollars de plus que les représentantes de GM, soit le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon dont l’offre de base oscille entre 24 000 $ et 25 000 $.

Trois déclinaisons du Ranger seront livrables, soit le XL, le XLT et le Lariat. Dans ce dernier cas, il faut s’attendre à un prix de détail au-delà des 40 000 balles, surtout avec l’ensemble hors route FX4. Ce modèle promet d’être populaire auprès des amateurs de plein air, lui qui avancera le système Terrain Management qu’on a pu découvrir une première fois avec la version Raptor du Ford F-150.

Rappelons qu’à ses débuts, le Ranger ne sera livré qu’avec une seule mécanique, soit un 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres, lequel verra son travail jumelé à une boîte automatique à 10 rapports.