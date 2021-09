Ford donne un aperçu du Ranger 2023

La camionnette Ranger est la prochaine à changer de peau au sein de la famille Ford. En prévision des débuts du modèle, qui est conçu et sera fabriqué en Australie, la compagnie a publié une vidéo montrant son pick-up lors d’essais hors route réalisés sur divers types de surface (gravier, sable, rochers, neige).

Le Ford Ranger 2023 a été vu avec ses habits de camouflages à plusieurs reprises, et ce, un peu partout à travers le monde. Ford a laissé son modèle revêtir son complet destiné à nous empêcher de le voir, mais certains détails sont perceptibles, comme des phares à DEL plus grands et disposés verticalement, des unités qui ressemblent à celles du F-150. On note aussi la présence d’une calandre plus grande et d’ailes plus musclées.

Ford affirme que son nouveau Ranger va proposer « des compétences hors route supérieures jumelées à une conduite dynamique. ». La firme le décrit comme « le Ranger le plus robuste, le plus capable, le plus connecté et le plus polyvalent à ce jour », faisant allusion à des caractéristiques innovantes dans l’habitacle et à l’intérieur de la caisse.

On peut imaginer ici des fonctions semblables à celles introduites avec le F-150.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Ford Ford Ranger 2023, dans la neige

La nouvelle génération, tout comme la cousine Amarok qui va naître chez Volkswagen, devrait reposer sur une version améliorée de la structure en échelle qui accueille le Ford Bronco. Mécaniquement, on risque de retrouver le 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres (300 chevaux) et le V6 EcoBoost de 2,7 litres (330 chevaux), à tout le moins. Certains marchés, dont l’Europe et l’Australie, devraient également voir le moteur Diesel EcoBlue, un 4-cylindres turbo de 2 litres, loger sous le capot.

Mieux, le Ranger 2023 sera le premier de l’histoire du modèle à proposer une variante hybride rechargeable. Selon les rumeurs, celle-ci associerait le 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres à un moteur électrique pour une puissance combinée de 362 chevaux, tandis qu’une batterie de taille adéquate permettrait une autonomie décente.

La nouvelle génération du Ford Ranger devrait être présentée avant la fin de l’année 2021. Chez nous, il sera nécessaire de patienter jusqu’à l’an prochain pour voir le modèle nous être dévoilé comme produit 2023.

Bien sûr, il faudra attendre avec de voir ce qui sera réservé à notre marché au niveau de l’offre, car il y aura des différences entre ce qui sera proposé ici et ailleurs.

Photo : Ford Ford Ranger 2023, avant

Photo : Ford Ford Ranger 2023, de haut

Photo : Ford Ford Ranger 2023, caisse

Photo : Ford Ford Ranger 2023, au sommet

Photo : Ford Ford Ranger 2023, en pente