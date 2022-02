Le Ford Ranger Raptor sera vendu en Amérique du Nord

Grosse nouvelle du côté de Ford, du moins pour les amateurs du Ford Ranger Raptor ; la prochaine génération de la camionnette à haute performance sera proposée en Amérique du Nord. La chose a été confirmée hier soir sur Twitter par le chef de la direction de Ford, Jim Farley.

Le grand patron a du coup confirmé que la version régulière du Ranger serait aussi de la fête chez nous.

Quant à la déclinaison Raptor, enfin, diront les amateurs, car la génération actuelle de la camionnette Ranger est proposée en configuration Raptor ailleurs dans le monde, mais pas chez nous. La chose sera corrigée avec la nouvelle mouture qui doit être présentée aujourd’hui même. On parle de la version globale cependant, ce qui signifie que des différences sont possibles avec le Ranger qui nous sera proposé.

Quant à la variante Raptor du prochain Ford Ranger, elle va se pointer en Amérique du Nord en 2023.

À ce moment, on va se retrouver avec trois solutions Raptor chez Ford, soit une avec la camionnette F-150, une avec le VUS Bronco, ainsi que cette nouvelle avec le Ranger.

On vous revient avec plus d’informations sur cette prochaine cuvée du modèle Ranger. Pour le moment, voici ce qu’on sait :

Le V6 EcoBoost biturbo de 3,0 litres de nouvelle génération du camion développe 392 chevaux et 430 lb-pi de couple, et est soutenu par une transmission automatique à 10 vitesses, des amortisseurs FOX, des modes de conduite sur route et hors route, dont le mode Baja, une protection spéciale du soubassement et un système avancé de quatre roues motrices permanentes, qui comprend une nouvelle boîte de transfert à 2 vitesses à commande électronique sur demande, ainsi que des différentiels avant et arrière verrouillables pour maximiser les capacités hors route du camion.

Photo : Ford Ford Ranger Raptor 2023 (global), img. 2

Photo : Ford Ford Ranger Raptor 2023 (global), img. 3

Photo : Ford Ford Ranger Raptor 2023 (global), img. 4

Photo : Ford Ford Ranger Raptor 2023 (global), img. 5