Voici le Ford Ranger Raptor 2023

Comme on le mentionnait en début de semaine, Ford procédait à la présentation de la nouvelle génération de son Ford Ranger Raptor hier. Le dévoilement était celui du modèle destiné aux autres marchés de la planète, mais on sait depuis lundi soir que le produit va prendre la direction de l’Amérique du Nord pour 2023.

On peut s’attendre à ce qu’il ressemble énormément à celui présenté, surtout que ce dernier voit sa signature emprunter celle du nouveau Maverick ; les différences seront minimes, soit reliées à des réglementations ou tout simplement à des niveaux de finition.

Mécaniquement, la recette utilisée avec le Bronco Raptor est reprise avec le V6 biturbo de 3 litres qui est annoncé pour l’instant à 392 chevaux et 430 lb-ft de couple. Une transmission automatique à 10 rapports est de série, tout comme la motricité aux quatre roues, il va sans dire. Le modèle profite aussi d’une boîte de transfert à deux vitesses et de différentiels avant et arrière qui peuvent être verrouillés.

Petit changement à la hauteur de la suspension, cependant. Alors que le Bronco Raptor partage ses amortisseurs adaptatifs Fox Racing (diamètre de 3,1 pouces) avec le F-150 Raptor, le Ranger hérite d’amortisseurs Fox un peu plus petits (diamètre de 2,5 pouces). Plusieurs modes de conduite seront de la partie, chacun affectant d’une façon différente le travail et le réglage du châssis, le niveau sonore de l’échappement, l’étagement de la transmission, etc.

Photo : Ford Ford Ranger Raptor 2023 (Europe), avant

Esthétiquement, comme avec tous les modèles Raptor, les lettres « FORD » dominent la calandre. Aussi, la carrosserie semble plus large que celle des modèles réguliers, un effet qui est obtenu avec des élargisseurs d’ailes qui sont tout sauf discrets. Des pneus tout-terrain BF Goodrich K02 de 33 pouces sont en évidence sur les photos.

Photo : Ford Ford Ranger Raptor 2023 (Europe), intérieur

Si les changements extérieurs sont intéressants, la transformation la plus significative se trouve à l’intérieur. La version actuellement commercialisée est dotée d’un habitacle vieillot. Le nouveau cocon du Ranger est beaucoup plus moderne. Il jouit entre autres choses d’un grand écran tactile de 12 pouces qui est disposé à la verticale, ainsi que d’un groupe de jauges à affichage numérique. Le système multimédia Sync est de la partie, tout comme une chaîne audio haut de gamme qui sera offerte avec les versions les plus huppées.

Du reste, il faudra voir ce qui sera réservé pour notre marché. Ce qui est certain, c’est que l’arrivée d’une nouvelle génération de Ranger ne peut qu’aider le modèle dont les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes depuis quelques années. Il ne reste qu’à souhaiter une gamme de prix branchée sur la réalité ; l’actuelle fourchette ne l’est pas.

Nous vous reviendrons avec plus d’informations sur les variantes qui nous seront réservées.