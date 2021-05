Ford doit procéder au rappel d’environ 660 000 VUS Explorer en Amérique du Nord en raison d’un problème potentiel avec des couvercles de rails de toit qui pourraient se détacher et causer un danger sur la route pour les autres automobilistes. Il est important de spécifier d’emblée que cette campagne touche l’ancienne génération du modèle et non la plus récente qui ne l’a pas eu facile depuis ses débuts.

Du nombre, 620 483 modèles sont aux États-Unis, 36 419 au Canada et un autre 4260 se trouvent au Mexique.

La campagne concerne les modèles 2016 à 2019 et touche toutes les versions équipées de rails de toit argentés, noirs ou noir absolu.

En avril 2020, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a amorcé une enquête concernant 11 rapports d’incidents indiquant que les couvercles se détachaient pendant la conduite. L’agence en a informé Ford le mois suivant. La compagnie a initialement déclaré qu’elle couvrirait le problème avec une extension de garantie à 10 ans/150 000 miles (241 000 km), mais elle a maintenant accepté la demande de rappel de la NHTSA. Ford affirme qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu d’accidents ou de blessures causés par le relâchement des rails de toit.

Les propriétaires seront informés du rappel à partir de la dernière semaine de juin et les concessionnaires corrigeront le problème en installant des goupilles en plastique pour fixer les couvre-rails de toit et en remplaçant toute pièce endommagée.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!