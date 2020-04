Ford a annoncé le rappel de 55 158 exemplaires de ses modèles Ranger, F-150 et Expedition enregistrés aux États-Unis. La campagne concerne aussi 12 090 unités localisées au Canada, ainsi que 681 au Mexique. La raison du rappel est simple ; les véhicules peuvent se mettre à rouler sans avertissement alors qu’ils sont garés.

L’entreprise a expliqué que la pièce qui relie le câble du sélecteur de rapport à la transmission automatique pourrait ne pas être correctement installée, de sorte que le conducteur pourrait déplacer le levier à la position « Park » sans l’enclencher réellement. Ceux qui n’ont pas le réflexe d’utiliser le frein de stationnement pourraient donc retrouver leur véhicule à plusieurs mètres de l’endroit où il a été stationné. Selon Ford, ce problème augmente évidemment le risque de collision et de blessures, bien que l’entreprise ne soit pas au courant de cas du genre.

Seuls les véhicules équipés d’une transmission automatique à 10 vitesses sont concernés par le rappel. La liste comprend les Rangers 2020 fabriqués à l’usine d’assemblage du Michigan entre le 28 février et le 18 mars, les F-150 2020 assemblés à l’usine de camions de Dearborn entre le 18 février et le 19 mars, les F-150 2020 qui ont quitté l’usine de Kansas City du 21 février au 19 mars, en plus des Expeditions 2020 configurés pour les forces policières et qui ont été construits à l’usine de camions du Kentucky du 3 au 19 mars.

Les modèles équipés d’une molette en lieu et place du sélecteur de rapports traditionnels ne sont pas visés par le rappel ; il est donc relativement facile de savoir si le vôtre doit être réparé.

Les concessionnaires Ford devront inspecter la pièce qui attache le câble à la transmission et effectueront les correctifs nécessaires afin de rendre le tout sécuritaire. Il s’agit d’une opération simple, mais qui exige de soulever le véhicule. En revanche, on parle d’une réparation rapide.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.