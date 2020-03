Les choses évoluent à un rythme fou avec la COVID-19 qui nous affecte tous. Hier, nous vous annoncions que la production de Ford était arrêtée en Amérique du Nord, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Aujourd’hui, la compagnie annonce qu’elle prévoit relancer la production dans certaines de ses usines nord-américaines au début du mois d’avril.

Elle planifie en fait rouvrir son usine d’assemblage de Hermosillo le 6 avril prochain, mais seulement dans le cas d’un quart de travail. Elle anticipe aussi relancer les activités le 14 avril aux quatre fabriques suivantes : Dearborn Truck, Kentucky Truck, Kansas City Assembly et Ohio Assembly.

Dans un communiqué, l’UAW (le syndicat des travailleurs de l’automobile) s’est montré perplexe : « Nous examinons avec beaucoup d’inquiétude et de prudence l’annonce d’aujourd’hui. Notre priorité est la santé et la sécurité de nos membres, de leurs familles et du public américain ».

Le constructeur automobile a indiqué qu’un certain nombre d’autres installations et usines doivent également redémarrer le 14 avril afin de soutenir les usines d’assemblage. Ford n’a pas avancé de dates de réouverture pour les plans de Chicago, de Flat Rock, du Michigan, de Louisville, de Cuautitlan (Mexique) ou d’Oakville (Canada).

« Nous continuerons à évaluer les conditions de santé publique ainsi que l’état de préparation des fournisseurs et nous ajusterons les plans si nécessaire », a déclaré Kumar Galhotra, président de Ford pour l’Amérique du Nord, via un communiqué.

Les usines nord-américaines du constructeur automobile sont en arrêt depuis le 20 mars. Ford avait initialement prévu redémarrer la production le 30 mars, mais elle a repoussé cette date limite après que de nombreux États, dont le Michigan, aient émis des directives de demeurer à la maison au-delà de ces dates.

Au Michigan, comme au Québec, l’ordre prend fin le 13 avril.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.