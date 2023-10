En 2024, Ford et Lincoln ne proposeront plus les versions hybrides de leurs VUS intermédiaires.

La décision de retirer les Ford Explorer hybride et Lincoln Aviator Grand Touring (modèle branchable) peut sembler surprenante étant donné l'attention croissante portée à l'éco-responsabilité dans l'industrie automobile. On promet cependant du nouveau en 2025, alors il s’agit surtout ici d’une préparation de terrain de la part de Ford.

L’offre actuel de l’Explorer inclut actuellement une version avec une motorisation hybride équipée d’un moteur V6 de 3,3 litres. De son côté, le modèle Aviator Grand Touring est équipé d’un système hybride rechargeable. Ce système inclut un moteur V6 biturbo de 3,0 litres et un moteur qui offrent au VUS une autonomie électrique de 34 km.

Ford explique que la demande pour d'autres modèles hybrides de la marque continue à croitre. Autrement dit, la demande pour l'Explorer hybride stagne. L’Aviator est produit dans la même usine de Chicago que l’Explorer, il y a donc une certaine logique à retirer les deux modèles simultanément – surtout si Ford compte introduire des nouveaux produits électrifiés en 2025, ce qui semble effectivement être le cas.

Il est à noter qu’aux États-Unis, l’Aviator Grand Touring offre actuellement aux acheteurs un crédit d’impôt de 7 500 $, conformément aux nouvelles règles de la loi de réduction de l'inflation (IRA). Toutefois, les consommateurs devront se contenter, pour l'année modèle 2024, d'un Aviator équipé d'un moteur V6 biturbo à essence de 3,0 litres. L’Explorer sera également disponible avec ce moteur (ou avec un moteur 4 cylindres turbo à 2,3 litres).

Ford Explorer Hybride 2023, logo hybride Photo : Ford

Des nouveautés sont toutefois à prévoir pour 2025. Via des images espionnes parues en ligne ces derniers mois, on sait qu’une refonte du Ford Explorer est en chemin. Ce dernier bénéficiera de phares et de feux arrière redessinés, d’une calandre repensée et de nouveaux designs de roues.

Il n’y a pas de confirmation officielle quant au retour éventuel de variantes électrifiées en 2025. Cependant, des sources indiquent que Ford envisage le lancement d’une version entièrement électrique de l’Explorer. La marque commercialise d'ailleurs déjà un véhicule électrique en Europe sous le nom d’Explorer.

Les détails sur les versions 2025 de l’Explorer et de l’Aviator seront divulgués dans les prochains mois. Ces nouveaux modèles devraient être sur le marché dès la première moitié de l'année prochaine.