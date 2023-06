La toute nouvelle Lincoln Corsair PHEV 2023 Photo : D.Boshouwers

• Auto123 met à l’essai le Lincoln Corsair PHEV 2023.

• Cette version Grand Touring du multisegment compact possède de solides qualités.

On prédit sa disparition depuis un certain temps déjà, mais le format hybride rechargeable s'accroche pour l'instant. C’Est un format approprié pour ceux et celles qui sont prêts et disposés à consacrer du temps à recharger leur véhicule presque quotidiennement pour récupérer entre 40 et 60 km d'autonomie en mode électrique.

Parmi les PHEV actuellement disponibles sur le marché, l'édition Grand Touring du Lincoln Corsair n'est probablement pas le premier qui vient à l'esprit. Mais ce multisegment compact mérite d'être pris en considération si c'est le segment dans lequel vous faites vos achats.

Quoi de neuf avec le Lincoln Corsair PHEV 2023 ?

La Corsair 2023 reçoit quelques nouvelles options de couleur à l'extérieur comme à l'intérieur, et les systèmes d'aide à la conduite Sync 4 et Co-Pilot360 2.1 sont inclus de série. L'écran multimédia est désormais de 13,2 pouces et s'accompagne d'un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces. Les sièges arrière sont réglables de l'avant vers l'arrière, ce qui est très appréciable pour améliorer le confort lors des longs trajets.

Ce qui est important dans ce PHEV, c'est ce qui le différencie de la Corsair classique. Ce modèle remplace le 2,0-litres turbo de ce modèle par un moteur 4 cylindres à 2,5 litres à cycle Atkinson fonctionnant avec deux moteurs électriques : un moteur électrique de 96 kW connecté aux roues avant et une unité de 50 kW sur les roues arrière. La puissance est gérée par une CVT (transmission à variation continue).

La puissance combinée de ce groupe motopropulseur est de 266 chevaux (16 de plus que la Corsair de base, 29 de moins que le moteur 2.3L de la Corsair Reserve).

L'autonomie officielle du Lincoln Corsair PHEV et de sa batterie de 14,4 kWh est de 43 km, soit bien moins que les quelque 70 km du Toyota RAV4 Prime, le meneur de cette catégorie.

Design de Lincoln Corsair PHEV 2023 Photo : D.Boshouwers

L'extérieur du Lincoln Corsair PHEV 2023

Hormis un port supplémentaire pour la recharge, il n'y a pas de différence visible entre le Corsair normal et le Corsair PHEV. Il s'agit d'un beau VUS, bien proportionné, qui ne diffère pas radicalement de la majorité des multisegments compacts existants. De la calandre de taille raisonnable aux phares fins en passant par la position relativement basse et large du véhicule, le Corsair est réalisé avec bon goût. La partie arrière est plus anonyme et pourrait bénéficier de quelques touches de design, mais elle reste de bon goût.

Intérieur de Lincoln Corsair PHEV 2023 Photo : D.Boshouwers

L'intérieur du Lincoln Corsair PHEV 2023

C'est ici que ce Lincoln gagne sa place en tant que modèle de luxe par rapport à l'Escape avec lequel il partage de nombreux éléments de base. Il y a un air raffiné et des éléments haut de gamme que l'on ne retrouve pas dans le VUS de Ford, et les sièges sont exceptionnellement confortables. La position légèrement plus trapue du Corsair par rapport à d'autres dans le segment n'a pas vraiment eu d'impact sur l’habitacle, qui offre une bonne garde au toit à l'avant et à peine moins à l'arrière. Le siège du conducteur est relativement haut et offre donc une bonne visibilité. Le siège conducteur à réglage électrique 24 directions, disponible en option, garantie une position confortable pour tous et toutes.

Avec 762 litres, le volume de chargement derrière les sièges est dans la moyenne du segment, mais n'oubliez pas que vous pouvez faire coulisser les sièges arrière vers l'avant pour gagner de l'espace, et les 1591 litres que vous obtenez avec les sièges arrière rabattus sont largement suffisants pour répondre à la plupart des besoins. La Corsair PHEV a une capacité de remorquage de 3 000 livres.

Lincoln Corsair PHEV 2023 marron Photo : D.Boshouwers

La conduite du Lincoln Corsair PHEV 2023

Ce VUS haut de gamme est construit, comme nous l'avons mentionné, sur les mêmes bases que le Ford Escape, et bien qu'il ne se conduise pas exactement comme un Escape, ce n'est pas non plus un VUS de performance. Les accélérations initiales sont correctes, les chevaux offerts étant suffisants pour le poids du véhicule. Il en va de même pour les dépassements sur l'autoroute : vous ne ressentirez pas le besoin de chronométrer vos dépassements avec soin. N'oubliez pas que la transmission à variation continue (CVT) émet quelques crissements lorsque vous appuyez fortement sur l'accélérateur.

D'un autre côté, ce véhicule est trop calme pour offrir une conduite excitante. Elle n'est tout simplement pas conçue pour cela, préférant se concentrer sur le confort et le raffinement, ce qu'elle fait d'ailleurs très bien. Ce n'est pas pour rien que Lincoln utilise abondamment le terme « sanctuaire » dans son marketing pour ce modèle.

La posture trapue contribue à minimiser le roulis, tout comme la présence de moteurs électriques qui abaissent le centre de gravité. Cela fait de ce modèle une voiture relativement plaisante pour parcourir les routes sinueuses. Mais n'attendez pas trop de la direction relativement légère. Elle est parfaitement compétente mais ne vous parlera pas beaucoup de la route en contrebas.

Lincoln Corsair PHEV 2023 port de chargement Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

La clé en ce qui concerne les PHEV est la discipline avec laquelle les conducteurs branchent leur véhicule tous les soirs, et l'assiduité avec laquelle ils maintiennent le véhicule en mode électrique (surtout lorsque c'est optimal, comme dans la circulation urbaine, puis en passant à l'essence sur l'autoroute, et ainsi de suite). À défaut de faire preuve de discipline, vous obtiendrez toujours une économie de carburant significative par rapport à la Corsair à moteur à essence uniquement, mais la différence ne sera pas aussi importante.

Tout cela pour dire que l'autonomie de la Corsair PHEV en mode électrique est faible, et elle nécessite du travail. Pour le reste, il s'agit d'un véhicule très confortable, offrant une habitabilité décente et un environnement intérieur haut de gamme, comme se doit un véhicule Lincoln. Il n'est pas aussi excitant que ses rivaux allemands - sa base est la même que celle du Ford Escape, rappelons-le - mais il compense par d'autres qualités plus sédentaires.

Prix du Lincoln Corsair PHEV 2023

La version de base du Corsair 2023 est proposée au prix de 48 900 $ (en fonds canadiens), tandis que la Reserve affiche un PDSF de 53 400 $. Quant au Corsair Grand Touring PHEV, il est proposée à 59 900 $ ou plus. Il s'agit du modèle d'entrée dans la marque Lincoln, bien sûr, et son prix place le PHEV dans une position compétitive par rapport à la concurrence.

L'avant de Lincoln Corsair PHEV 2023 Photo : D.Boshouwers

Les concurrents du Lincoln Corsair PHEV 2023

Audi Q5 TFSI e

BMW X3

Lexus NX 450h

Volvo XC60 Recharge

ÉVALUATION 77 % Performance 7/10 Design 7/10 Espace à bord 7,5/10 Technologie/Sécurité 8/10 Économie d’essence 8/10 Rapport qualité/prix 7,5/10

Logo de Lincoln Corsair PHEV 2023 Photo : D.Boshouwers