BMW a dévoilé au Salon de l’auto de Francfort le Concept 4, un modèle qui nous donne un sérieux aperçu de ce à quoi va ressembler la prochaine génération du coupé de Série 4.

L’élément le plus controversé du design est certes cette grille avant surdimensionnée, à tel point qu’elle nous rappelle la façon dont la firme présentait ses grilles jadis. Pour en avoir le cœur net, jetez un coup d’œil à la 328 d’avant-guerre ainsi qu’aux modèles 3.0 CSi et 2002 des années 1970.

« La grille a toujours été une signature forte des produits BMW. Le Concept 4 présente une version qui affirme la confiance et la classe de cette signature iconique. Dans le même ordre d’idée, le Concept 4 nous donne un aperçu du visage expressif que portera la prochaine gamme de Série 4 », a déclaré Domagoj Dukec, le responsable du design chez BMW, lors de la présentation du modèle.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à voir ce faciès de sitôt sur un produit BMW. Les clichés-espions de versions camouflées à l’essai montrent une approche beaucoup plus modérée à l’avant. En fait, il faudra simplement s’attendre à ce que la signature de la prochaine Série 4 s’harmonise avec celle des autres produits plus récents de la marque.

Là où le concept peut nous en apprendre un peu plus, c’est à la hauteur du profil et du traitement réservé aux phares et aux feux.

Ce qui est le plus important, c’est qu’avec cette étude, BMW veut montrer que la prochaine Série 4 ne sera pas qu’une simple version coupée de la Série 3. Il est important pour le constructeur de créer une certaine différence entre les deux modèles.

La Série 4 devrait faire ses débuts à l’été 2020 et elle devrait rejoindre les concessionnaires vers la fin de la prochaine année ou au début de 2021.