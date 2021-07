Depuis toujours, les modèles proposés par Volvo utilisent des appellations alphanumériques. On a les XC90 et V60 par exemple aujourd’hui, mais jadis, on avait droit aux PV544, P1800 et 240DL pour ne nommer que celles-là.

Volvo va tout mettre ça à la poubelle alors qu’à l’avenir, la firme prévoit de donner des noms réels à ses nouvelles créations.

« Si vous regardez les véhicules d’aujourd’hui, ils ont toutes les caractéristiques — XC, T8, AWD — et leurs spécifications affichées à l’arrière. Maintenant, nous parlons d’une nouvelle architecture, une architecture qui est née électrique et tout électrique. Je pense qu’il est temps de marquer le tout et signifier que c’est un nouveau départ. C’est pourquoi nous n’allons pas utiliser des chiffres et des lettres, un nom de type technique. Nous allons donner aux voitures un nom comme on le fait avec un nouveau-né. Nous discutons de façon très intéressante et créative à ce sujet en ce moment », a déclaré le patron de l’entreprise, Håkan Samuelsson, au site Auto Express.

Le dirigeant n’a pas voulu donner plus de détails sur l’orientation que Volvo compte donner à son système de dénomination.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge

Quelle que soit l’approche adoptée par Volvo pour nommer ses produits, le changement sera important. Il semble que la métamorphose va s’amorcer avec la prochaine génération du XC90. Cette dernière devrait faire ses débuts avant la fin de l’année 2022. Ensuite, la firme suédoise va s’intéresser à son offre de base en lançant un modèle d’entrée de gamme qui va venir se positionner sous le XC40. Au départ, on pensait que ce dernier allait adopter l’appellation XC20, mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas alors qu’un nom spécifique lui sera réservé.

Le véhicule devrait offrir une motorisation tout électrique et être fabriqué en Chine, afin qu’il puisse être offert à un prix plus alléchant.