Profil du Volvo EX30 2025 Photo : Volvo

• Le tout nouveau Volvo EX30 2025 a fait ses débuts officiels à Milan, en Italie, ce matin.

Volvo vient de présenter ce qui devient le plus petit VUS de sa gamme. L’EX30 tout électrique devient le quatrième modèle sans moteur à combustion interne de Volvo. Sa taille — et son prix, promet le constructeur — est conçue pour rendre accessible un modèle Volvo électrique à une clientèle disposant d’un budget plus limité.

Ce qu'il faut savoir sur le Volvo EX30 2025

Deux groupes motopropulseurs sont proposés : le modèle Single Motor Extended Range à propulsion, moteur unique et autonomie étendue offre la plus grande liberté, estimée par Volvo à 442 km (les chiffres officiels n’ont pas encore été communiqués). L’autre choix est la version Twin Motor Performance, qui dispose d’une configuration à quatre roues motrices et délivre une puissance totale de 422 chevaux. Son temps d’accélération au 0-100 km/h est de 3,6 secondes.

Parmi les autres données partagées :

Capacité de la batterie du EX30 (utilisable) : 64 kWh

Capacité de charge du EX30 : 153 kWh

Puissance du EX30 (Single Motor Extended Range) : 268 chevaux

Puissance du EX30 (Twin Motor Performance) : 422 chevaux

Couple du EX30 (Single Motor Extended Range) : 253 lb-pi

Couple du EX30 (Twin Motor Performance) : 400 lb-pi

Autonomie du EX30 (Single Motor Extended Range) : 442,5 km

Autonomie du EX30 (Twin Motor Performance) : 426,5 km

La puissance de recharge de 153 kWh permet de faire passer la capacité de la batterie de 10 % à 80 % en 26,5 minutes sur un chargeur très rapide.

Intérieur du Volvo EX30 2025 Photo : Volvo

Intérieur du Volvo EX30 2025

Les acheteurs ont le choix entre quatre environnements intérieurs distincts, et Volvo affirme avoir déployé beaucoup d’efforts pour maximiser l’espace à l’intérieur de ce petit VUS, offrant au passage une pléthore d’espaces de rangement. Nous en saurons plus lorsque nous aurons l’occasion d’examiner l’intérieur.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la fonctionnalité avancée de la clé numérique, ainsi que cinq thèmes d’éclairage d’ambiance différents (associés à des ambiances sonores).

C’est l’essentiel de ce que Volvo a partagé concernant l’intérieur. D’ailleurs, l’offre risque de varier en fonction du marché. Nous devrions en savoir plus prochainement sur la gamme telle qu’elle se présentera au Canada, ainsi que sur les dates de lancement et les prix.

Volvo a aussi annoncé qu’une version Cross Country de l’EX30 devrait voir le jour l’année prochaine. La compagnie a fourni quelques images de cette variante pour nous titiller.

Volvo EX30 Cross Country Photo : Volvo

Volvo EX30 2025 de haut Photo : Volvo

Avant du Volvo EX30 2025 Photo : Volvo