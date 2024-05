On sait depuis un certain temps que General Motors (GM) va de nouveau introduire en Amérique du Nord un véhicule hybride rechargeable. La compagnie avait annoncé cette décision plus tôt cette année, ce qui avait un peu surpris tout le monde.

Le constructeur, après tout, avait fait une croix là-dessus avec le retrait de la Volt et la décision d’y aller avec un portfolio tout électrique.

Toujours est-il qu’on vient d’avoir des précisions sur le moment où les consommateurs pourront de nouveau se procurer un véhicule hybride rechargeable chez General Motors. Le tout va se produire en 2027. C’est Mary Barra, la cheffe de la direction de GM, qui a confirmé le tout la semaine dernière au quotidien Detroit News.

L’annonce réjouit ceux qui souhaitent le retour de ce type de modèle, mais elle en déçoit d’autres qui auraient espéré que ça se produise plus rapidement. Mary Barra a déclaré que l’échéancier avait beaucoup à voir avec les règles récemment mises à jour de l’EPA (Environmental Protection Agency) concernant les normes d’émissions fédérales. L’objectif étant de réduire de moitié les émissions de gaz d’échappement d’ici 2055, le mandat gouvernemental affectera les véhicules à partir de l’année-modèle 2027.

Chevrolet Equinox Plus, modèle rechargeable offert en Chine | Photo : Chevrolet

Évidemment, la question que tous se posent, c’est de savoir quel modèle sera offert avec cette configuration mécanique. En début d’année, à l’annonce du retour de cette technologie chez GM, le nom du Chevrolet Equinox avait été avancé, car une version hybride rechargeable est commercialisée en Chine. Mary Barra a déjà mentionné que la compagnie proposait cette technologie sur d’autres marchés, et lors de l’entrevue de la semaine dernière, elle a ajouté que la compagnie disposait de la technologie et qu’elle était aujourd’hui déployée en Chine. GM propose également un autre véhicule hybride rechargeable en Chine, soit la Buick Velite 6, une familiale.

Le modèle viendrait faire un pont entre la version régulière et celle tout électrique qui s’apprête à arriver sur le marché (même si elle n’a rien en commun avec la version à essence).

L’Equinox PHEV vendu en Chine profite de la nouvelle génération de groupes motopropulseurs hybrides rechargeables de GM. Un 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui propose 181 chevaux et 280 livres-pieds de couple, grâce à l’apport de moteurs électriques, est au service de ce modèle.