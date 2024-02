Nous vous reviendrons bien sûr avec plus d’informations sur ce modèle, surtout lorsque nous aurons eu l’occasion d’en prendre le volant une première fois.

Une autonomie de plus de 500 km est attendue avec les variantes à traction qui pourront être commandées à partir du 22 février prochain auprès des concessionnaires.

L’offre va s’amorcer à 48 199 $. On est loin des 35 000 $ qu’on nous avait promis à l’annonce du modèle, mais il faut considérer que les prix de la version 1LT, qui sera livrable plus tard cette année, ne sont pas encore connus.

