On savait que son dévoilement était pour avoir lieu au Salon de Shanghai et c’est maintenant fait ; Toyota a présenté son premier véhicule tout électrique, le bZ4X. Le modèle sera construit sur la nouvelle plateforme électrique de la firme, la e-TNGA, qui va aussi servir au moins une création de Subaru.

Malheureusement, Toyota n’a pas fourni de détails spécifiques sur son nouveau véhicule électrique. Tout ce que l’on sait, c’est ce qu’on savait déjà. Par exemple que la plateforme à laquelle on faisait référence a été développée avec Subaru et que le bZ4X sera proposé avec la traction intégrale, ce qui préfigure une configuration à deux moteurs électriques, minimalement.

Au moins, en matière de style, tout est devant nous et même si le modèle a été présenté comme un concept, on n’est pas loin de la version de production ici. Les poignées de porte sont conventionnelles, tout comme les rétroviseurs et d’autres détails comme les ceintures de sécurité et les divers interrupteurs que l’on retrouve à l’intérieur.

Si on joue le jeu des ressemblances, on retrouve un peu du RAV4 et du Venza dans le design. Les porte-à-faux sont courts et la carrosserie présente un grand nombre de lignes angulaires et de traits de caractère qui la rendent intéressante, même si l’ensemble est un peu chargé, comme c’est souvent le cas avec les designs Toyota.

Photo : Toyota Prototype Toyota bZ4X, profil

Photo : Toyota Prototype Toyota bZ4X, intérieur

L’intérieur propose un design futuriste et épuré. L’affichage des instruments, en hauteur et disposés au fond du tableau de bord est distinctif, tout comme le tissu qui recouvre le tableau de bord la console centrale flottante qui fait le lien avec l’unité centrale.

Le bZ4X sera commercialisé dans le monde entier au milieu de l’année prochaine. On ne sait pas encore à quel moment il sera proposé chez nous.

Comme nous vous l’avons déjà rapporté, ce véhicule est le premier d’une série de produits électriques qui vont prendre l’appellation bZ, des lettres qui renvoient à l’expression « beyond zero ». D’ici 2025, Toyota proposera 15 de ces bZ et ils feront partie d’un plan qui va comprendre 70 véhicules électrifiés au total, dont certains seront des propositions hybrides et des véhicules à pile à combustible.

Toyota a mis du temps pour se mettre à table, mais c’est fait ; son plan d’électrification est lancé.