Genesis dévoile les premières images de son VUS GV80

Il n’y a pas qu’à Noël où il est possible de recevoir des cadeaux dans le temps des fêtes. En effet, Genesis profite du passage à la nouvelle année pour offrir à ses amateurs les premières images de son premier VUS, le GV80.

Le produit en question, qui va se positionner dans le segment des utilitaires de luxe de taille intermédiaire, sera mis en vente dès janvier en Corée et un peu plus tard chez nous en cours d’année. Sa mission sera de faire la vie dure aux Acura MDX, BMW X5 et Audi Q5 de ce monde.

Tous les détails le concernant seront dévoilés un peu plus tard, mais quelques-uns sont déjà connus, notamment le fait qu’il sera assis sur une plateforme unique à la marque et qui privilégie la propulsion. La traction intégrale sera bien sûr livrable. On sait que le nouveau venu profitera d’un moteur V6 et qu’une variante hybride enfichable serait dans les plans pour des débuts un peu plus tardifs.

À propos de son GV80, Genesis mentionne qu’il va servir à définir de façon encore plus claire la signature de la marque en matière de design. C’est notamment visible à la hauteur des phares et de la grille. Une photo de l’intérieur a aussi été montrée, dévoilant au passage une approche minimaliste qui incorpore des écrans (système multimédia et bloc d’instruments), ainsi qu’une console centrale recouverte de boiseries et de commandes très épurées.

Le GV80 est le premier de trois VUS qui seront introduits par la Genesis au cours des prochaines années. Les deux autres devraient s’insérer sous celui qui va faire ses débuts en 2020 et prendront les noms de GV70 et GV60.