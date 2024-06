Montréal, Québec — Genesis a présenté son nouveau GV80 Coupé 2025 en première canadienne, profitant de l’occasion pour annoncer le prix de la version sportive du GV80.

L’événement s’est déroulé au tout nouveau point de vente GRX (Genesis Retail Experience) au cœur de Montréal, un concessionnaire à part entière qui a ouvert officiellement ses portes deux jours seulement avant cette présentation du GV80 Coupé. La version présentée était un modèle de préproduction, mais on peut parler d'un véhicule prêt pour entrer en production.

Prix du Genesis GV80 Coupé 2025 au Canada

Comme toujours chez Genesis, l’offre et la structure de prix sont on ne peut plus simples, avec une seule variante et un seul prix. Ainsi, le Genesis GV80 Coupé 2025 est livré tout équipé au prix de 104 000 $. Aucunement besoin de s’attarder sur de longues listes d’options coûteuses.

Genesis GV80 Coupé 2025, avant | Photo : D.Boshouwers

Genesis GV80 Coupé 2025, moteur | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Genesis GV80 Coupé 2025

Le GV80 Coupé en propose un peu plus que la variante Prestige 3.5T du GV80 (avec son moteur V6 biturbo de 3,5 litres), empruntant au passage le V6 similaire de la berline G90, qui est appuyé par un système électrique de 48 V. La puissance totale atteint 409 chevaux et le couple, 409 lb-pi, en conjonction avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Le véhicule est monté sur des jantes de 22 pouces. En comparaison, le GV80 3.5T développe 375 chevaux et 319 lb-pi de couple.

Fidèle à ses ambitions sportives, le groupe motopropulseur permet aux utilisateurs de passer en mode de conduite Sport+ et de choisir un mode de freinage Sport.

Genesis GV80 Coupé 2025, de profil | Photo : D.Boshouwers

Genesis GV80 Coupé 2025, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Design du Genesis GV80 Coupé 2025

Outre la ligne de toit arrondie, cette version du VUS propose une calandre redessinée, ainsi que les phares typiques à deux bandes, aussi retouchés pour la prochaine année. Les prises d’air plus basses ont été agrandies et le pare-chocs avant est doté d’une large plaque de protection, ainsi que d’éléments chromés. L’offre comprend également deux nouveaux designs de jantes de 20 pouces et de 22 pouces.

Genesis GV80 Coupé 2025, arrière | Photo : D.Boshouwers

À l’arrière, le pare-chocs est doté de grands embouts d’échappement et d’accents chromés en forme de V, en harmonie avec le langage stylistique de la partie avant.

Les couleurs offertes avec ce GV80 Coupé sont au nombre de neuf et comprennent les teintes Bering Blue (exclusif au modèle), Mauna Red, Capri Blue, Vik Black, Uyuni White, Matterhorn White, Makalu Grey (aussi en mat) et

Storr Green (aussi en mat).

Genesis GV80 Coupé 2025, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Genesis GV80 Coupé 2025, sièges | Photo : D.Boshouwers

Intérieur

L’habitacle se distingue par un volant à fond plat propre à la version, des pédales en alliage exclusives et un combiné d’instruments et d’affichage multimédia mesurant 27 pouces au total. Le levier de vitesses cristallin caractéristique a été légèrement redessiné, tout comme le plateau de recharge sans fil pour téléphone.

L’intérieur présente également des accents uniques en fibre de carbone que l’on ne retrouve pas dans le GV80, ainsi que des piqûres uniques pour les sièges en cuir Nappa.

À l’intérieur, les couleurs proposées sont noir Obsidian Black, Vanilla Beige, Ultramarine Blue et Sevilla Red.

Genesis GV80 Coupé 2025, écusson Genesis | Photo : D.Boshouwers

L’expérience après-vente

Genesis a également mis l’accent sur certains nouveaux services qu’elle va mettre en place, notamment en ce qui concerne l’entretien saisonnier. Les propriétaires bénéficieront ainsi de cinq saisons d’entreposage et d’installation de leurs pneus, et de cinq années de service de voiturier (c’est-à-dire la prise en charge et le retour du véhicule lors des changements de pneus saisonniers). Il s’agit du premier modèle pour lequel l’entreprise offre un service d’entretien saisonnier, mais selon la réponse des propriétaires, il pourrait bien se retrouver dans l’offre pour d’autres modèles Genesis d’ici peu.

À noter que le modèle sera livré aux propriétaires avec des pneus et des jantes d’hiver.

Genesis GV80 Coupé 2025, volant, tableau de bord | Photo : D.Boshouwers

Genesis GV80 Coupé 2025, bas de console centrale | Photo : D.Boshouwers

Genesis GV80 Coupé 2025, haut-parleurs du système audio | Photo : D.Boshouwers