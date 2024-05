● Auto123 effectue un premier essai du Genesis GV80 2025

Fort Worth, Texas — SON-NIM ! Tel était le mot d’ordre de Genesis lors de notre escapade texane. Ce terme coréen se traduit par « invité d’honneur », une expression qui peut sembler obscure pour beaucoup. Pendant trois jours, Genesis a insisté sur cette notion. Cette expression révèle la volonté de Genesis de prioriser l’accueil, de faire sentir chaque client comme privilégié.

À Fort Worth, nous avons eu l’occasion de conduire le GV80 2025 et de discuter avec les ingénieurs du produit et le directeur de la marque. Introduit au Canada en 2021, le VUS bénéficie d’une mise à jour subtile, mais efficace.

Le véhicule était déjà performant, limitant ainsi le besoin de modifications majeures. Néanmoins, quelques retouches esthétiques ont été apportées à l’extérieur, tandis qu’à l’intérieur, les technologies embarquées profitent d’améliorations plus conséquentes, mais moins visibles.

Genesis GV80 2025, avant | Photo : K.Soltani

Genesis GV80 2025 — quoi de neuf ?

Avec ces mises à jour de mi-cycle, Genesis cherche à revitaliser son modèle phare, lui qui est responsable d’un tiers des ventes de Genesis au Canada, avec près de 7000 unités écoulées en 2023.

Les modifications incluent des retouches esthétiques à l’avant et à l’arrière, renforçant son allure déjà très classique.

À l’intérieur, les changements sont plus marqués : la planche de bord et la console centrale ont été entièrement redessinées pour offrir une ergonomie et une esthétique améliorées.

Du côté technologique, le GV80 bénéficie de mises à jour importantes, avec une instrumentation de bord avancée, une augmentation des fonctionnalités de confort et un renforcement des éléments de sécurité.

Genesis GV80 2025, de profil | Photo : K.Soltani

Design du Genesis GV80 2025 – 8,0/10

À l’avant, l’immense grille à deux structures attire le regard, surmontée d’un logo métallique qui accentue le niveau de luxe du véhicule. Les phares bénéficient de petites lumières scintillantes, ajoutant un éclat spectaculaire lorsque le véhicule approche.

De plus, de grandes ouvertures d’aération ont été ajoutées au bas du pare-chocs avant, renforçant l’aspect robuste du GV80.

À l’arrière, les modifications sont plus discrètes. L’échappement est désormais dissimulé, les feux sont dotés de lampes à DEL et de magnifiques jantes de 22 pouces viennent parfaire l’ensemble.

Le GV80 2025 se décline en neuf couleurs, dont trois teintes mates exclusives pour le Canada.

Genesis GV80 2025, intérieur | Photo : Genesis

À l’intérieur

Les changements les plus significatifs du Genesis GV80 se manifestent à l’intérieur. Le poste de pilotage arbore désormais un écran impressionnant de 27 pouces, fusionnant l’écran du conducteur et l’écran multimédia.

Dès que l’on s’installe derrière le volant, le nouveau design de ce dernier, ainsi que les modifications apportées aux boutons, capte immédiatement l’attention. Genesis a su rendre le tout encore plus harmonieux.

Juste en dessous de l’énorme écran, la console centrale a été élargie et conserve indépendantes les commandes de son système de climatisation des autres, une attention délicate de la part de Genesis. Les améliorations ne s’arrêtent pas là : les modèles supérieurs bénéficient d’un nouveau système audio Bang & Olufsen, du plus bel effet. Pour contrôler le tout, les deux molettes rotatives ont été mises à jour et se prennent, maintenant, bien en main.

L’habitacle s’offre également de nouvelles finitions avec cinq options de couleurs pour les sièges et les garnitures.

Genesis GV80 2025, console centrale | Photo : Genesis

La technologie du Genesis GV80 2025 – 7,5/10

L’élément le plus frappant et visible à l’intérieur du Genesis GV80 est sans doute l’écran DELO de 27 pouces, qui centralise toutes les informations essentielles pour le conducteur ainsi que les fonctionnalités multimédias. On aime ou l’on n’aime pas (pas tant, personnellement), mais d’après les représentants de la marque, la demande pour un écran de grande taille existe, et les clients apprécient cette caractéristique.

L’unité pourrait être mieux intégrée au tableau de bord pour un rendu plus épuré, à l’instar de ce que proposent Mercedes et Porsche, dont les intégrations sont plus réussies.

Malgré la taille imposante de l’écran, la manipulation de son interface reste intuitive, que ce soit du bout des doigts ou via la molette de contrôle située sur la console centrale.

Genesis GV80 2025, roue | Photo : K.Soltani

Au niveau du confort, le GV80 a bénéficié d’améliorations notables. Une nouvelle gestion de suspension électroniquement contrôlée utilise la caméra ADAS avant pour lire la surface de la route et optimiser le confort de conduite. De plus, le véhicule minimise également le bruit extérieur grâce à un système actif de suppression du bruit, contribuant à créer une atmosphère feutrée, agrémentée de différentes senteurs selon le niveau de confort désiré.

La technologie de sécurité est également renforcée, avec des mises à jour considérables telles que l’assistance à la prévention des collisions, l’assistance au maintien de voie, l’assistance intelligente aux limites de vitesse et une nouvelle clé digitale Genesis qui permet le partage de clé via iMessage.

Parmi les autres fonctionnalités, on note un système multimédia de pointe intégrant des capacités connectées au nuage, la reconnaissance vocale dynamique et des mises à jour logicielles par les voies hertziennes.

Avec ce dernier ajout, le GV80 continuera de recevoir des mises à jour. Parmi les nouveautés, Apple CarPlay et Android Auto seront accessibles sans fil à partir du milieu de l’année 2025. Cette mise à jour inclura également l’assistance au maintien de voie, l’avertissement d’attention conducteur, l’avertissement de distance de stationnement, l’assistance anticollision au stationnement, l’assistance à l’évitement de collision dans les angles morts, l’assistance au stationnement à distance, et la gestion du régulateur de vitesse adaptatif.

Genesis GV80 2025, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Motorisation du Genesis GV80 2025 – 7,5/10

Le Genesis GV80 conserve ses deux motorisations; un moteur 4-cylindres de 2,5 litres développant 300 chevaux et 311 lb-pi de couple, ainsi qu’un V6 de 3,5 litres produisant 375 chevaux et 391 lb-pi de couple. Cette motorisation se marie parfaitement avec les avancées structurelles du véhicule.

Ces moteurs offrent respectivement une économie de carburant de 9,8/8,1/8,9 litres/100 km et 14,7/10,7/12,4 litres/100 km (ville, route et combiné).

Le véhicule repose sur la troisième génération de la plateforme à propulsion de Genesis, qui profite d’une utilisation extensive de pièces embouties à chaud et d’acier à haute résistance pour une sécurité accrue en cas de collision. Grâce à l’utilisation d’aluminium pour les portes, le capot et le hayon, ainsi que l’adoption de technologies légères, la structure du corps du VUS a été optimisée pour réduire le poids tout en maintenant le niveau de sécurité.

Genesis GV80 2025, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Conduite du Genesis GV80 2025 – 8,5/10

Nous avons pris le volant du Genesis GV80 tôt le matin pour un trajet d’environ deux heures. Équipé du moteur V6, le véhicule se montre très compétent dans une variété de situations de conduite. Bien que le moteur ne soit pas extrêmement puissant, il répond adéquatement aux sollicitations sans exceller outre mesure. Lorsqu’on augmente brusquement la cadence, la sonorité du moteur n’encourage pas nécessairement la poursuite d’une conduite dynamique. Cependant, à vitesse stabilisée, le GV80 offre une expérience comparable à celle d’une limousine.

Dans l’ensemble, sa conduite est impeccable, et la manière dont il se déplace sur la route rivalise avec celle des plus grandes marques de voitures de luxe. Face à ses concurrents directs, le GV80 n’a pas à rougir et se montre même supérieur dans certains aspects.

La consommation de carburant officielle du Genesis GV80 est de 12,4 litres/100 km en cycle combiné. Lors de notre test, principalement sur des routes de campagne, nous avons enregistré une consommation moyenne de 11,2 litres aux 100 km.

Genesis GV80 2025, écusson sur capot | Photo : K.Soltani

Les prix du Genesis GV80 2025 au Canada

Les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés. Ils le seront dans les semaines à venir.

Quelques-unes de vos questions concernant le Genesis GV80 2025

Est-ce qu’on peut considérer le GV80 comme un véritable véhicule de luxe ?

Au niveau de la substance, oui. Même si Genesis n’est pas aussi connue que Mercedes, Audi ou BMW, la marque peut se targuer de commencer à faire de l’ombre à ses compétiteurs. Les gens que je connais qui sont passés d’Audi à Genesis, notamment en achetant le GV80, en sont ravis et ne regrettent pas leur décision.

Est-ce que le GV80 est disponible avec trois rangées de sièges ?

Oui. Et tous les sièges sont réglables électriquement.

Genesis GV80 2025, phare | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Améliorer un véhicule déjà performant est un exercice relativement aisé. Genesis a rendu son VUS phare plus luxueux, confortable et agréable à conduire.

Il persiste quelques lacunes qui devraient être comblées pour que ce véhicule soit considéré comme un produit de luxe à part entière. Par exemple, alors que le conducteur bénéficie d’un siège massant, le passager avant n’a pas accès à cette option, même dans la version la plus équipée. De même, bien que le véhicule permette de contrôler jusqu’à quatre zones de climatisation, il manque curieusement la fonction de chauffage et de climatisation automatique des sièges avant, une caractéristique pourtant incluse de série chez plusieurs concurrents. Ce sont des détails, certes, mais ils sont cruciaux pour les clients en quête de confort et de luxe absolu.

Malgré ces petits manques, le Genesis GV80 reste un excellent véhicule qui mérite amplement sa place sur notre marché, notamment grâce à la qualité exceptionnelle de sa conduite.

Les concurrents du Genesis GV80 2025