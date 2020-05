Genesis a annoncé aujourd’hui le prix des différentes versions de son Genesis GV80 2021, le premier modèle utilitaire de la marque de luxe de Hyundai.

Les consommateurs pourront avoir accès au nouveau GV80 à partir de 64 500 dollars canadiens. Ce prix comprend tous les frais de préparation et de livraison et s’accompagne du service de concierge à domicile de Genesis, de l’entretien gratuit, des services connectés de la marque, y compris la mise à jour des cartes de navigation. De plus, le tout est assorti d’une garantie de 5 ans et 100 000 km.

Le GV80 est très attendu par ceux qui aiment les VUS haut de gamme, surtout offerts à un prix plus modique. On espère chez Genesis que le GV80 réussira à faire ce que les berlines de la marque n’ont pas été capables de faire jusqu’à présent, soit gruger sérieusement les parts de marché des gros canons dans les segments de luxe. La compagnie a raison d'être optimiste à son égard : au milieu du mois de mai, les précommandes totalisaient déjà 10 000 unités aux États-Unis.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, profil

Il est certain que le rapport qualité-prix qu’offre le nouveau VUS paraît excellent, d’autant plus qu’on en connaît maintenant le prix. Voici la grille de prix complète pour le Genesis GV80 2021 :

... Versions Motopropulsion Boite Prix (CAD) GV80 2.5T Select Traction intégrale A8 64 500 $ GV80 2.5T Advanced Traction intégrale A8 70 000 $ GV80 3.5T Advanced Traction intégrale A8 80 000 $ GV80 3.5T Prestige Traction intégrale A8 85 000 $

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, avant

Comme vous pouvez le voir, toutes les versions sont équipées de la traction intégrale. Les deux moteurs livrables fonctionnent avec une transmission automatique à huit vitesses. Le véhicule est également équipé d’un ensemble complet de dispositifs d’assistances au conducteur et de sécurité. Un toit ouvrant panoramique, un écran tactile de 14,5 pouces pour le système multimédia, un système de recharge sans fil pour appareils cellulaires, des sièges avant et arrière chauffants et un hayon électrique figurent aussi à l’index, de série. Les deux premiers modèles sont offerts avec une configuration intérieure à cinq places, tandis que les deux derniers sont équipés d’une troisième rangée qui permet de pousser la capacité à sept.

Le moteur par défaut est un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, un bloc qui développe 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Pour plus de puissance, il y a le V6 biturbo de 3,5 litres en option. Ce dernier propose 375 chevaux et 390 livres-pieds de couple.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, trois quarts arrière

La version Advanced équipée du plus petit moteur ajoute des roues en alliage de 20 pouces en comparaison avec le modèle de base. Elle profite aussi de l’affichage tête-haute, d’un moniteur de vision périphérique, de sièges en cuir, de sièges avant ventilés, d’écrans pare-soleil aux places arrière et d’un écran qui montre les angles morts (captés par une caméra) au sein du groupe d’instruments.

Choisissez la version Advanced avec le plus gros moulin et vous obtiendrez une chaîne audio Lexicon haut de gamme à 21 haut-parleurs, des garnitures en bois naturel à pores ouverts, une suspension à commande électronique avec aperçu de la route et des roues en alliage de 22 pouces intégrant le motif G-Matrix, signature de la marque.

Enfin, on retrouve au sommet de la gamme la déclinaison Prestige. Celle-ci ajoute entre autres un grand tableau de bord numérique 3D de 12,3 pouces, un système d’assistance intelligent pour le stationnement à distance et une sellerie de cuir (Nappa) pour le siège du conducteur massant.

Le Genesis GV80 2021 est maintenant offert en précommande sur le site de Genesis Motors Canada ; il suffit d’y aller d’un dépôt de 1000 $ pour démontrer votre sérieux. Les livraisons du VUS devraient commencer dès cet automne.

Photo : Genesis Genesis GV80, interieur