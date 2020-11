Auto123 fait un premier essai du Genesis GV80 2021.

Même si la compagnie Genesis est encore dans son enfance, elle a prouvé avec les modèles qui sont sur le marché en ce moment qu’elle est en mesure de faire la lutte à ses concurrents. Cette division de luxe de Hyundai garde les principes de base qui ont fait la popularité de la marque et les transpose dans le marché haut de gamme.

Cesdits principes, c’est d’en offrir beaucoup pour son argent et c’est ce que fait le nouveau GV80 qui est le premier VUS conçu et dessiné pour la division Genesis. Cet utilitaire de luxe intermédiaire va faire la lutte à des modèles comme le Lincoln Aviator, le BMW X5, le Mercedes GLE ou l’Audi Q7. Il arrive en boutique d’ici quelques semaines. Connaissant la popularité des utilitaires sur le marché, Genesis compte beaucoup sur ce modèle (et le prochain GV70 qui arrivera pour 2022) pour faire une percée sur le marché. La compagnie ne compte actuellement que sur trois berlines dans sa gamme de produits.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, profil

Deux moteurs et quatre versions

Les choix qui s’offrent à vous sont relativement simples. Vous avez les modèles 2,5 litres en versions Select et Advanced qui se vendent respectivement 64 500 $ et 70 000 $. Vous obtenez un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres et 300 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports et le rouage intégral.

Vous pouvez aussi choisir une version 3,5 T qui offre un moteur V6 turbo de 3,5 litres et 375 chevaux, avec la même boîte et le même rouage intégral. La version Advanced est à 80 000 $, la Prestige à 85 000 $. Pour le moment, aucune version hybride ou partiellement électrique n’est sur le plancher, mais il faut s’attendre à une annonce en ce sens d’ici l’an prochain.

La liste d’équipement est très complète, et d’ailleurs les options sont pratiquement inexistantes. Aussi inclus dans le prix est la garantie de 5 ans ou 100 000 km avec entretien gratuit et voiture de service, l’abonnement à Genesis Connected Services, la mise à jour des cartes de navigation et l’assistance routière pour 5 ans.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, trois quarts arrière

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, avant

Une ligne qui emprunte un peu à tout le monde

Une jeune compagnie doit trouver des repères visuels pour se donner une personnalité. Ce travail est encore à accomplir pour le GV80, du moins au niveau de son extérieur. On peut déceler des courbes et des angles empruntés à plusieurs modèles du segment. On devine des inspirations d’Audi Q7, de Porsche Cayenne et même d’un Rolls-Royce Cullinan avec l’avant très droit. La ligne générale est élégante, mais sans être très distincte. C’est sur cet aspect que devra travailler Genesis pour être en mesure de se démarquer face à la concurrence.

Un habitacle à la hauteur

À l’image des produits Hyundai destinés à un plus large public, Genesis ne lésine pas sur la liste d’équipement qui est très complète. Vous obtenez de série un toit ouvrant panoramique, un écran d’infodivertissement de 14,5 pouces, le chargement des téléphones par induction, des sièges chauffants à l’avant et un hayon électrique. Vous avez aussi toute la suite des aides électroniques à la conduite.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, intérieur

Si vous passez à la version 3,5 Prestige, vous ajoutez un groupe de jauges numériques de 12,3 pouces qui génère une image en 3D qui se désactive si vous ne l’aimez pas. On retrouve dans la version 2,5 T des jauges analogiques.

Les modèles V6 sont aussi équipés d’un système audio Lexicon à 21 haut-parleurs et plus de 1000 watts avec des grilles de haut-parleurs au fini métal découpés au laser et une véritable finition en bois.

Dans le modèle Prestige, le cuir Nappa matelassé est inclus et se décline dans des combinaisons de couleurs intéressantes, voire intrigantes comme le vert olive avec du bois marron. Ce modèle haut de gamme comprend également une fonction de massage pour le siège du conducteur — une première pour Genesis — qui vient s’ajouter à des sièges ventilés inclus dans tous les modèles sauf la version de base.

L’écran central en forme de rectangle de 14,5 pouces est le plus grand du segment et vient de série dans tous les modèles. Vous avez le loisir d’opérer cet écran de manière tactile, avec un ensemble de boutons et de molettes, ou avec le pavé tactile circulaire monté juste devant le cadran du levier de vitesses qui fonctionne grâce à la reconnaissance de l’écriture du bout des doigts. Nous nous demandons encore pourquoi les constructeurs s’obstinent à fabriquer des pavés tactiles qui sont aussi inutiles que compliqués. Le GV80 parle sans préférence la langue d’Apple CarPlay et Android Auto.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, deuxième et troisième rangées

Une troisième rangée

Le modèle 3,5 T est le seul à offrir une 3e rangée de sièges. Cette dernière va surtout servir en cas de dépannage. La déclinaison 2,5 T offre une configuration à 5 places seulement.

L’espace de chargement est intéressant. Vous avez 328 litres derrière la 3e rangée dans le modèle à moteur V6, 991 litres derrière la 2e rangée et 2379 litres derrière la 1re. Ce sont des chiffres qui surpassent ce que vous retrouvez avec des modèles comme le BMW X5 et le Mercedes GLE. Genesis affirme aussi que c’est le modèle le plus spacieux pour les passagers de la 2e rangée. Sachez aussi que les modèles 2,5 T et 3,5 T peuvent remorquer jusqu’à 6000 livres.

Un havre de silence

La première chose que l’on remarque en prenant le volant est le silence de monastère qui règne à bord. Genesis explique que cette suppression du bruit vient d’un nouveau système actif qui, au lieu d’annuler le bruit par un autre comme la majorité des systèmes, analyse les bruits de la route et les élimine en envoyant une onde sonore inversée à travers le système audio. Ces calculs sont effectués individuellement pour le conducteur, le passager avant et les places arrière. Il faut aussi ajouter que Genesis utilise du verre laminé à double épaisseur partout sur le véhicule pour réduire encore plus le nombre de décibels.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, écusson

Au volant, nous avons préféré la conduite de la version 2,5 T. Avec cette configuration, la partie avant du véhicule est plus légère, ce qui donne un caractère plus dynamique à la conduite ; les 300 chevaux sont suffisants pour assurer une conduite plaisante.

Le modèle à moteur de 3,5 litres est certes plus puissant, mais aussi plus lourd, et la direction s’avère plus lente. Nous remettons aussi en question la décision de Genesis d’offrir de série des pneus et jantes de 22 pouces. Ces derniers, en plus de coûter cher à remplacer, vont nuire au confort de conduite. Les pneus de 20 pouces de la version 2,5 Advanced offrent à notre avis le meilleur compromis.

Conclusion

Le GV80 est d’une importance capitale pour Genesis si cette jeune compagnie vise à se faire une place au soleil. Les bons ingrédients sont en place. Vous profitez d’un luxe comparable à ce qui se fait de mieux sur le marché à un prix compétitif, sans avoir à piger dans une liste interminable d’options.

Le plus gros travail de Genesis sera, comme avec ses berlines, de convaincre les gens de délaisser l’achat ou la location d’un logo renommé pour aller vers une acquisition plus rationnelle. Sur ce point, le GV80 a complètement réussi sa mission.

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, trois quarts avant

On aime

Liste d’équipement très complète

Silence de conduite remarquable

Finition de très haute qualité

On aime moins

Roues 22 pouces de série sur les modèles 3,5 T

Pavé tactile pas nécessaire

Sièges arrière peu pratiques (3,5 T)

La concurrence principale

Audi Q7

BMW X5

Lexus RX

Lincoln Aviator

Mercedes-Benz GLE

Volvo XC90

Photo : Genesis Genesis GV80 2021, arrière