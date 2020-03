Le GV80 est le premier VUS de série du fabricant Genesis, mais aussi le premier modèle de l’entreprise à profiter d’un groupe d’instruments à affichage 3 D. L’écran qui le propose est l’œuvre du fournisseur Continental et pour ce dernier, il s’agit d’une première utilisation de sa création dans une voiture de série.

La technologie utilisée par Continental repose sur des barrières de parallaxe qui divisent l’image en deux vues différentes, légèrement décalées, créant ainsi une image en 3D. Pour un ajustement plus précis de cette image, le système utilise une caméra intérieure qui détecte le champ de vision du conducteur.

Il est intéressant de noter que la caméra détecte également si le pilote se concentre trop sur le bloc d’instruments. Le cas échéant, elle l’avertit et détermine également les moments potentiels de distraction ou de fatigue.

« Avec notre écran de production doté de la technologie 3D autostéréoscopique, nous repoussons un peu plus loin l’interaction entre l’homme et la machine et posons les bases d’une communication intuitive dans le « cockpit » connecté de demain », a commenté Frank Rabe, le responsable du département de l’interface entre l’humain et la machine au sein de Continental. « Pour que ce gain en matière de sécurité et de confort ne se fasse pas au détriment d’une architecture électronique trop épurée, nous avons intégré différents écrans dans la console centrale ou le tableau de bord. »

Continental travaille en ce moment sur son groupe d’instruments 3D de prochaine génération. Ce dernier va intégrer tous les écrans de la console centrale en une seule unité. Il permettra au conducteur de reconfigurer la disposition du contenu sur plusieurs écrans, par exemple, en faisant glisser les cartes de navigation de l’écran central vers le bloc d’instruments situé devant lui.

Parallèlement, l’entreprise développe également une nouvelle génération d’écrans 3D pour le passager avant et les occupants des places arrière. Continental promet que cette nouvelle technologie permettra aux passagers d’utiliser un large éventail de services numériques, notamment les vidéoconférences, les achats en ligne, les jeux de réalité augmentée et les films en 3D.