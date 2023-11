Genesis a présenté hier le Genesis GV80 2025 redessiné, ainsi que le nouveau Genesis GV80 Coupé 2025, un modèle qui fera ses débuts sur le marché nord-américain l’an prochain. Rappelons que ce coupé a été présenté pour la première fois sous forme de concept lors du dernier Salon de l’auto de New York en avril.

Le GV80

Tout d’abord, le GV80. Le VUS profite d’une calandre redessinée et ses phares à deux traits ont également été modifiés. Les prises d’air situées plus bas ont été agrandies et le pare-chocs avant est doté d’une large plaque de protection. Les flancs héritent de nouvelles garnitures chromées. L’offre comprend également deux nouveaux designs de jantes pour les roues de 20 pouces et de 22 pouces.

À l’autre extrémité, le pare-chocs arrière abrite des embouts d’échappement et des baguettes chromées en forme de V, en harmonie avec le langage stylistique de la partie avant.

À l’intérieur, de nouvelles technologies font leur entrée dans l’environnement intérieur luxueux. Le bloc d’instruments devant le conducteur et l’écran du système multimédia sont intégrés dans une seule unité qui s’étend sur une largeur de 27 pouces. Le levier de vitesses cristallin caractéristique a été légèrement modifié, tout comme le plateau de recharge sans fil pour téléphones. Pour ceux qui trouvent les porte-gobelets actuels trop petits, rassurez-vous : les nouveaux sont plus grands !

Genesis GV80 Coupé 2025, au Salon de Los Angeles Photo : D.Boshouwers

Le GV80 Coupé

L'objectif ici est de proposer un modèle plus sportif et plus élégant, sans que ce dernier sacrifie le côté pratique du GV80. L’élément principal est bien sûr la ligne de toit inclinée, tandis que plus bas se trouvent des jantes uniques de 22 pouces avec des rayons distinctifs.

Le design arrière de cette version coupée est différent de celui du GV80, les feux à DEL proposent un design unique, et les larges feux de freinage sur le hayon ajoutent une distinction supplémentaire. En guise de point d’exclamation, un becquet arrière a été ajouté.

L’intérieur présente également des éléments de design uniques, à commencer par le volant bicolore en forme de D, livrable en option. La sellerie présente également des motifs et des surpiqûres uniques.

Les motorisations du Genesis GV80 2025

L’offre comprend deux possibilités : le GV80 fonctionnant soit avec un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres développant 300 chevaux, soit avec un bloc V6 biturbo de 3,5 litres délivrant 375 chevaux.

Quant au GV80 Coupé, il utilise le moteur biturbo de 3,5 litres, fonctionnant avec un compresseur électrique de 48 V ; la puissance s’élève à 409 chevaux et 405 lb-pi de couple.

Les détails concernant le prix et la date d’arrivée chez les concessionnaires canadiens seront pour un autre jour. Genesis indique qu'il faut s'attendre à une annonce de prix en 2024.

Genesis GV80 Coupé 2025, de profil Photo : D.Boshouwers