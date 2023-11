• Auto123 met à l’essai le Genesis GV80 2023.

On dirait que c’est hier que Genesis, la marque, était lancée (en fait, c’était en 2015). Mais les racines de cette division de Hyundai se sont graduellement implantées au pays, à tel point qu’il est difficile de circuler dans un des centres urbains canadiens sans voir un modèle ici et là.

Beaucoup d’entre eux sont des VUS compact GV70, mais le GV80 est bon deuxième. Cet élégant VUS intermédiaire de Genesis (regardez-moi cette peinture !) est un sérieux joueur dans le segment des VUS de luxe.

Fiche technique du Genesis GV80 2023

Le nouveau Genesis GV80 2023 Photo : D.Heyman

Design du Genesis GV80 2023 - 8/10

Habituellement, lorsqu’un véhicule arbore une teinte comme le Melbourne Grey Matte de mon modèle d’essai, cela a tendance à faire oublier un peu le reste. Sauf que chez Genesis, on fournit aux modèles des devantures uniques. Tous les véhicules de la marque sont dotés d’une variante de la calandre à cinq points G-Matrix. Celle du GV80 n’est pas la plus massive de la famille — celle de la berline G90 est encore plus imposante, relativement parlant —, mais elle s’impose, placée en hauteur et finie dans une billette d’aluminium.

Je ne suis généralement pas un adepte des peintures mates. Ici, cependant, la profondeur et le sentiment de qualité sont tels que la peinture semble avoir été versée sur le toit comme du platine fondu et qu’elle s’est écoulée richement sur le modèle. Quel beau résultat !

Le Genesis GV80 2023, avant Photo : D.Heyman

Quant à la calandre, elle est polarisante, principalement en raison de sa taille. Pour moi, ce n’est pas un souci. Ce qui cloche, plutôt, c’est l’étroitesse des optiques de phares de chaque côté de la calandre. La façon dont ils sont montés et l’aspect des ampoules donnent au GV80 une allure un peu ridicule.

Le Genesis GV80 2023, arrière Photo : D.Heyman

Le style des feux est aligné sur celui des phares, mais de jolis plis sur le hayon contribuent à améliorer l’aspect de l’arrière du véhicule. J’apprécie également l’inscription GENESIS à l’arrière et la forme des deux sorties d’échappement qui s’harmonisent bien avec celle du véhicule. Les jantes pourraient être plus accrocheuses, mais d’autres choix sont possibles. Pour le reste, les proportions et la posture sont justes et les détails font mouche, ce qui confère à l’utilitaire une allure distinctive.

L'intérieur du Genesis GV80 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur du Genesis GV80 2023 - 8,5/10

De bonnes notes ici, surtout pour les matériaux utilisés, l’éclairage et l’espace (le GV80 est livrable en configuration à deux ou à trois rangées ; nous avons testé la première). Tout cela contribue à donner une impression de dégagement, même avec le niveau de finition anthracite de notre véhicule d’essai. Les surpiqûres diamantées de couleur contrastée sont une touche intéressante, tandis que le sélecteur de rapports en verre véritable et l’écran du système multimédia assorti créent un environnement peu encombré. Tout au long de mon essai, cependant, je n’ai pu m’empêcher de prendre en main la molette du système multimédia alors que j’avais l’intention de manipuler celle pour la sélection des vitesses, et vice versa.

Il suffit d’appuyer sur une seule molette pour passer entre la configuration à traction intégrale et les différentes modes de conduite, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des boutons ou des commandes distincts. Les interrupteurs à bascule en métal sont également bien intégrés. On retrouve un écran massif pour le système multimédia, mais on a sagement retenu quelques boutons et commutateurs physiques pour les commandes de la climatisation, du système multimédia et de la navigation.

Siège du Genesis GV80 2023 Photo : D.Heyman

Si l’espace intérieur est satisfaisant à l’avant comme à l’arrière et en matière de rangement, le GV80 perd quelques points en ce qui concerne le confort des sièges avant. Le rembourrage est assez bon, mais les coussins inférieurs pourraient être plus larges, et bien que le système de Genesis prenne en compte la taille et le poids de l’occupant et ajuste les sièges en conséquence, je n’ai jamais réussi à le faire fonctionner.

Du moins, c’est ce que je croyais. Il s’avère que je faisais tout ce qu’il fallait. Mais le système a été développé pour la Corée du Sud, et apparemment, la position de conduite préférée par la plupart des automobilistes dans ce pays n’est pas la même qu’en Amérique du Nord. J’avais toujours l’impression d’être trop incliné et éloigné du volant lorsque j’utilisais le système.

Les sièges arrière n’offrent pas cette fonction, mais ils sont équipés de miroirs de courtoisie rabattables. Les sièges avant et arrière chauffants, le volant chauffant et les sièges avant ventilés sont tous de série.

Bas de console dans le Genesis GV80 2023 Photo : D.Heyman

La technologie du Genesis GV80 2023 - 8,5/10

Ici, tout tourne autour de l’écran ultra-large de 14,5 pouces. Sans surprise, tout ce qui concerne les applications a lieu ici, y compris Apple CarPlay et Android Auto, qui peuvent occuper les deux tiers de l’écran, laissant le dernier tiers afficher d’autres fonctions du système natif.

L’absence de prise en charge sans fil de ces applications est décevante, surtout si l’on considère que bien des produits Hyundai offrent cette fonctionnalité.

L’autre problème principal est que l’écran est tellement large que les conducteurs et les passagers de petite taille auront du mal à atteindre les commandes du menu situées sur le côté le plus éloigné de l’écran.

Le bloc d’instruments à affichage numérique du Genesis GV80 2023 Photo : D.Heyman

Le bloc d’instruments à affichage numérique est plus petit, mais ses graphiques sont agréables et nets. Et il peut empunter différents styles, en fonction du mode de conduite.

Il se compose en fait de deux écrans superposés pour un effet 3D. Il faut savoir qu’elle information rechercher, mais une fois qu’on a bien compris comme le tout se déployait, les informations contenues à l’écran secondaire deviennent plus claires. C’est fonctionnel et pas seulemen tape-à-l’œil.

Ce n’est pas tout. Au bloc d’instruments, les écrans du compte-tours et de l’indicateur de vitesse se transforment en écran d’affichage pour les caméras des angles morts lorsque vous activez vos clignotants. Il s’agit d’un système astucieux qui, sans remplacer la bonne vieille vérification visuelle, la complète bien.

Design extérieur du Genesis GV80 2023 Photo : D.Heyman

Conduite du Genesis GV80 2023 - 8,5/10

La puissance est le mot clé lorsqu’il s’agit du GV80, qui est équipé d’un V6 biturbo bon pour 375 chevaux et 391 lb-pi de couple. La puissance est transmise aux quatre roues par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports, complétée par des palettes au volant. Seule déception, il n’y a pas d’option électrifiée à proprement parler — pas même un hybride léger de 48V — alors que la plupart des concurrents proposent quelque chose dans cette veine.

Ce groupe motopropulseur incite à la conduite plus poussée, tant il est doux et intense. Si l’accélération à l’arrêt est remarquable pour un véhicule que l’on ne classerait pas dans la catégorie des VUS performants, là où le groupe motopropulseur brille vraiment, c’est lorsqu’il s’agit des reprises. Il y a très peu de retard dans la livraison de la puissance, la transmission état prête à rétrograder d’un ou deux pignons, ce qui permet de progresser en toute confiance. En gros, ce véhicule est (et sonne !) très, très rapide — peut-être même plus que ne le suggèrent les chiffres de puissance.

Tout comme le groupe motopropulseur est adapté aux voyages sur de longues distances, la conduite l’est également. Le VUS n’est pas équipé d’une suspension pneumatique ou d’amortisseurs adaptatifs, mais son comportement est doux et sans histoire, même lorsqu’il est équipé de jantes de 20 pouces. De plus, la suspension pneumatique arrière à correcteur d’assiette ajoute à la stabilité et au confort. Même les passages à niveau et les ornières les plus agressives sont franchis en tout souplesse avec ce véhicule. La direction est également directe sans être nerveuse à haute vitesse.

L’expérience s’émousse un peu lorsque vous commencez à prendre les virages, cependant. Le poids de 2308 kg du GV80 entraîne du roulis lorsqu’on rencontre des virages successifs. D’autres véhicules du segment, comme l’Acura MDX et le BMW X5, sont plus performants en virage.

Logo sur le capot du Genesis GV80 2023 Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions concernant le Genesis GV80 2023

Quelles sont les capacités du GV80 2023 en matière de remorquage et de transport ?

Le GV80 peut remorquer jusqu’à 6000 lb, et l’espace de chargement à l’intérieur varie entre 988 et 2379 litres.

Y a-t-il d’autres choix de moteurs ?

Oui, le moteur de base du GV80 est un 4-cylindres turbo de 2,5 litres développant 300 chevaux et un couple de 311 lb-pi.

Existe-t-il une version hybride ou électrique ?

Pour l’instant, les GV60 et GV70 sont les seuls VUS de Genesis livrables avec un groupe motopropulseur électrique.

L'avant de Genesis GV-80 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Il est facile de comprendre pourquoi le GV80 est aussi populaire. Son style peut générer de la controverse, mais son groupe motopropulseur est parfaitement adapté à un véhicule de ce type. De plus, l’intérieur est tout à fait digne d’un produit de luxe, et bien que la tenue de route ne soit pas à la hauteur de celle offerte par les VUS de performance allemands, la conduite qu’il offre conviendra à la plupart des acheteurs dans ce segment.

Je n’ai pas mentionné le prix compétitif — ça débute à 76 000 $, les modèles 3.5T ajoutant 7000 $ de plus — ni l’excellent service après-vente offert par Genesis. Ce sont là deux facteurs importants qui font du GV80 une proposition vraiment séduisante.

Points forts Intérieur somptueux et spacieux

Fonctions technologiques intéressantes

Excellent moteur Points faibles Le bouclier avant ne plaît pas à tout le monde

Pas de connexion sans fil aux applications CarPlay et Android Auto

Pas de groupe motopropulseur électrifié

Genesis GV80 2023, détail Photo : D.Heyman

