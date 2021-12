Genesis a récemment confirmé au magazine Roadshow qu'elle préparait une nouvelle version luxueuse de son VUS GV80 pour le marché américain. Le GV80 Prestige Signature se distinguera tout d'abord en offrant des sièges pour quatre personnes, et seulement quatre, grâce à deux fauteuils capitaines qui remplacent la banquette de deuxième rangée. Il n’y aura pas de troisième rangée dans cette variante. Genesis Canada nous a confirmé, cependant, qu'elle ne compte pas introduire cette nouvelle variante dans notre marché, du moins pas pour le moment.

Notons que le GV80 est proposé sur différents marchés dans des configurations à cinq, six et sept places. Cette année, Genesis a introduit en Corée du Sud une variante à six places qui dispose des fauteuils capitaines, ainsi que d'une troisième rangée de sièges derrière eux. Le Prestige Signature se débarrassera de cette troisième rangée pour offrir le maximum de luxe et de confort possible à ceux qui prennent place à l'intérieur du VUS.

Nous ne connaissons pas encore les détails de la nouvelle finition, mais si l'on se fie à ce qui se trouve dans la nouvelle version à six places, on peut s'attendre à trouver une console centrale à la deuxième rangée avec un éclairage d'ambiance et des garnitures en bois assorties au tableau de bord. Les sièges sont recouverts de cuir matelassé et sont chauffés et ventilés, et les passagers bénéficient de systèmes de divertissement arrière, de chargeurs d'appareils sans fil et de commandes individuelles pour la climatisation.

Puisqu’il s’agit d’un modèle phare, on peut s'attendre à ce qu'il soit équipé du moteur V6 3,5-litres plus puissant (375 chevaux et 391 lb-pi de couple).

Photo : Genesis Genesis GV80 avec sièges capitaines, fig. 1