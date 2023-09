La marque Genesis demeure relativement nouvelle sur le marché, mais elle connaît une croissance constante. En août dernier, elle a franchi une étape importante alors qu’elle a dépassé la barre du million de véhicules vendus à travers le monde.

Genesis a vu le jour en 2015 et ses premiers modèles sont apparus peu de temps après sur le marché, un à la fois. Depuis 2021 cependant, la division de luxe de Hyundai écoule régulièrement 200 000 unités par année. C’est d’ailleurs au mois de mai de cette année-là qu’on atteignait le demi-million de transaction.

L’arrivée des VUS dans la gamme a grandement contribué à cette croissance. Au départ, Genesis proposait des voitures, moins populaires, ce qui lui a laissé le temps de mettre sa structure en place.

Genesis est aujourd’hui présente en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, en Chine, en Australie, en Russie et au Moyen-Orient, soit 17 marchés au total. En août 2023, Genesis précisait avoir atteint des ventes cumulées de 1 008 804 véhicules à travers la planète.

Genesis G80 électrifiée Photo : D.Boshouwers

Le meilleur marché pour Genesis

Et à quel endroit est-ce que l’entreprise vend le plus de véhicules ? On pourrait croire que c’est aux États-Unis, mais c’est plutôt à l’intérieur du marché coréen qu’on a enregistré la majorité des ventes avec 690 177 unités.

Quant au modèle le plus vendu, ce n’est pas un VUS, mais bien la berline G80, le premier modèle que la firme a proposé. En tout, on a livré 390 738 unités.

Les GV80 et GV70 suivent, avec respectivement 173 882 et 160 965 ventes. Le GV80 est arrivé en premier ; il sera bientôt éclipsé par le GV70 qui est le véhicule le plus populaire de la marque aujourd’hui.

L’avenir

D’autres modèles sont attendus au cours des prochains mois et des prochaines années, y compris cette version coupée du GV80. Puis, on aura droit à une flopée de véhicules électriques, ce qui va faire grossir la gamme… et les ventes.

Clairement, on assiste à une belle histoire à succès.