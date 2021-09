Lorsque Genesis a présenté son nouveau GV70, le plus petit compagnon du premier VUS de la marque, le GV80, ses dirigeants s'attendaient à ce que le VUS compact donne un grand coup de pouce à ses ventes au Canada. À l’interne, on croyait que le GV70 pouvait doubler le volume des ventes de la marque et représenter rapidement la moitié des ventes de Genesis au pays.

Or, Genesis vient d'enregistrer le meilleur mois de son histoire en termes de ventes au Canada. Sa performance au mois d’août a dépassé le record qu'elle avait établi... le mois précédent. Dans l'ensemble, les ventes d'août 2021 ont dépassé celles du même mois en 2020 de 416 %.

Maintenant, comme toujours avec les statistiques, il y a des mises en garde à faire. En 2020, les ventes ont été fortement affectées par la pandémie, alors encore dans ses premiers mois. Par ailleurs, Genesis a commencé à étendre sa présence physique dans tout le Canada au cours des derniers mois, ce qui n'a pu que contribuer à stimuler les ventes. De plus, la marque a récemment lancé des versions révisées des berlines G80 et G70.

Mais le plus grand facteur d'augmentation des ventes a été le VUS compact GV70, comme prévu. Genesis affirme que ce modèle représente désormais près de la moitié de ses ventes mensuelles.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, trois quarts arrière

Pour replacer les choses dans leur contexte, cette histoire à succès reste modeste. En août de cette année, la marque a vendu 526 véhicules (dont 225 GV70) au Canada, ce qui est évidemment loin de ce qu’on voit les gros canons du segment : Lexus, BMW, Audi et les autres. Mais un bond de 416 % dans les ventes est toujours salutaire, et il faut bien commencer quelque part. Avec le petit modèle électrique GV60, qui vient d'être annoncé, et une berline G80 électrifiée en route, il y a de bonnes raisons de croire que la marque pourrait continuer de faire croître sa part de marché. Peut-être verra-t-elle sa stratégie à long terme porter ses fruits.

À propos du mois d'août, mois de ventes record, le directeur général de Genesis Motors Canada, Lawrence Hamilton, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape importante et nous maintiendrons cette trajectoire ascendante alors que nous élargissons notre gamme de véhicules et notre présence sur le marché de détail dans le but de répondre sans cesse aux besoins des consommateurs au Canada. »

À voir aussi : Premier essai du Genesis GV70 2022 : là on joue pour de vrai

À voir aussi : Premier essai de la Genesis G70 2022 : quand vient le temps de s’imposer

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70 2022, écusson