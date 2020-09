General Motors du Canada vient d’annoncer qu’elle était pour offrir des rabais spéciaux aux conducteurs d’Uber qui achètent un nouveau véhicule électrique.

La valeur du rabais en question n’a pas été dévoilée, mais la compagnie a déclaré qu’il s’agissait de « la même réduction qu’elle offre à ses employés » à l’achat d’une nouvelle Chevrolet Bolt EV 2020.

« Améliorer l’accès aux véhicules électriques (VE) pour les fournisseurs de services comme Uber peut contribuer à réduire les émissions à l’intérieur des villes du pays et aider à accélérer l’adoption généralisée des VE, a déclaré Sigal Cordeiro, directeur général des ventes et du marketing de GM pour l’innovation mondiale, via un communiqué émis mardi. Notre collaboration avec Uber va faciliter la transition des propriétaires vers des produits électriques tout en permettant à ces derniers, à leurs passagers et aux communautés de vivre l’expérience d’un véhicule électrique et d’accélérer la transition vers ces derniers dans nos villes ».

Dans la même déclaration, GM a expliqué que selon ses propres études, les conducteurs de véhicules électriques peuvent « voir leurs frais d’entretien fondre de façon significative à l’utilisation d’une Bolt EV par rapport à un véhicule à essence traditionnel ».

L’annonce a été faite au moment où Uber a présenté son propre plan pour un Canada plus vert. En gros, la compagnie souhaite que tous les déplacements Uber au pays se fassent à l’aide d’un véhicule électrifié d’ici 2030 et qu’en 2040, ses activités ne génèrent aucune émission polluante à travers le monde.

Le géant du covoiturage, qui est basé à San Francisco, a en outre déclaré mardi qu’il encouragera l’utilisation de véhicules électriques et hybrides en offrant des récompenses aux utilisateurs et en proposant des économies aux conducteurs. En tout, 800 millions de dollars ont été alloués à la cause.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.