GM et Honda annoncent un important partenariat

La tendance existe déjà à travers l’industrie et elle est appelée à croître, non à s’estomper. On parle ici des partenariats entre grands constructeurs automobiles et une fois de plus, deux acteurs d’importance viennent de nous en donner la preuve ; General Motors (GM) et Honda.

Pour reprendre les mots exacts utilisés par les deux firmes, on parle d’un protocole d’entente en vue d’établir une alliance stratégique en Amérique du Nord. Ainsi, les deux firmes vont étudier la possibilité de partager des plateformes communes, de même que des systèmes de propulsion à travers leurs gammes respectives. On travaillera aussi sur l’innovation et les technologies, notamment ceux ayant trait à l’électrification.

L’entente est dite non contraignante. Ce qui est recherché en fait, c’est une coopération en matière d’achats, de recherche et de développement, ainsi que de services connexes. Chaque entité continuera d’opérer librement et selon ses propres orientations.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Pour ce qui est du partage plus concret d’éléments qui se retrouveront sur les véhicules des deux entreprises, on mentionne que « les discussions sur la planification du codéveloppement commenceront immédiatement et les travaux d’ingénierie débuteront au début de 2021. »

On se souviendrait qu’en avril dernier, GM et Honda avaient signé une entente pour le développement de deux nouveaux véhicules électriques pour Honda, deux produits basés sur la plateforme de GM et profitant des nouvelles batteries Ultium du géant américain.



« Cette alliance aidera les deux entreprises à accélérer les investissements dans les futures innovations en matière de mobilité en libérant des ressources supplémentaires. Compte tenu de notre solide expérience en matière de collaboration, les entreprises réaliseraient des synergies importantes dans le développement du portefeuille de véhicules actuel », a déclaré Mark Reuss, président de General Motors.



« Grâce à cette nouvelle alliance avec GM, nous pouvons réaliser des économies substantielles en Amérique du Nord qui nous permettront d’investir dans la technologie de mobilité future, tout en maintenant nos propres offres de produits distinctes et compétitives. En combinant les forces de chaque entreprise et en déterminant avec soin ce que nous ferons seuls et ce que nous ferons en collaboration, nous nous efforcerons de construire une relation gagnant-gagnant afin de créer une nouvelle valeur pour nos clients. De cette façon, Honda continuera à faire des progrès constants dans la consolidation de nos activités existantes en réalisant des produits solides, une forte capacité de fabrication et une structure commerciale solide », a pour sa part déclaré Seiji Kuraishi, vice-président directeur de Honda.



En bout de piste, ce qui est d’importance pour les deux firmes, ce sont les économies d’échelle. Cela va permettre tant à GM qu’à Honda d’investir davantage, que ce soit dans les technologies de pointe et tout autre champ d’intérêt.



Toutes les facettes de l’alliance seront régies par un comité mixte, composé de cadres supérieurs des deux entreprises.

Si cette annonce concerne davantage le côté corporatif de l’industrie, elle va avoir des incidences importantes sur les consommateurs d’ici quelques années. Nul doute que ce genre de partenariat va servir les deux fabricants et leur permettre d’offrir des trucs qu’ils auraient pensé impensable de proposer sans ce genre de mariage.

Une histoire à suivre.