General Motors (GM) rappelle plus de 715 000 camionnettes – dont 75 000 au Canada - qui pourraient être victimes d’un incendie lorsque le système de prétension des ceintures de sécurité s’active lors d’une collision.

Certains modèles 2019 et 2020 des Chevrolet Silverado et GMC Sierra sont inclus dans cette campagne. On parle des versions 1500, mais aussi des variantes ultras robustes 2500 et 3500 des deux véhicules.

Jusqu’ici, deux incendies ont été rapportés en rapport avec cette défectuosité, mais aucun accident, ni blessure ou mortalité n’a été rapporté, selon GM. La compagnie a ordonné aux concessionnaires de cesser la vente des produits en attendant qu’une réparation puisse être effectuée avec les modèles qui présentent toujours la défectuosité.

Ce qui peut se produire, c’est que lors de l’activation du système de tension des ceintures de sécurité lors d’une collision, des gaz pourraient se retrouver dans les environs d’une couverture de tapis qui pourraient prendre feu au contact, selon ce que rapporte GM et la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Les modèles qui sont dotés d’un plancher recouvert de vinyle ne sont pas inclus dans ce rappel.

Déjà, des correctifs qui préviennent les gaz d’entrer en contact avec les tapis ont été effectués aux usines où les camionnettes sont assemblées. Les concessionnaires sont au courant du problème depuis environ une semaine.