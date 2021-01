GM a dévoilé ce matin sa stratégie pour les cinq prochaines années. Elle sera basée sur une approche électrique. Une campagne ou le géant américains va dépenser 27 milliards de dollars US pour présenter pas moins de 30 nouveaux modèles électriques partout à travers le monde aux cours des cinq prochaines années.

Performance, flexibilité et accessibilité

Sous le thème Everybody In, cette grande campagne de publicité qui va prendre vie aux États-Unis et suivre un peu partout dans le monde (y compris le Canada) par la suite est un appel à l'action destiné à refléter un mouvement qui est inclusif et accessible.

L'entreprise fait également évoluer son identité de marque alors que GM transforme son logo pour concrétiser une vision qui crée un monde sans accidents, sans émissions et sans embouteillages. Un logo pour les véhicules électriques qui se veut plus inclusif, accessible à l’image de la campagne de publicité.

Le nouveau logo présente un dégradé de couleurs aux tons bleus vibrants, évoquant le ciel propre d'un avenir sans émissions et l'énergie de la plate-forme Ultium. Les bords arrondis et la police en minuscules créent une impression plus moderne et plus inclusive. Le 'm' minuscule fait référence aux anciens logos de GM et représente visuellement la plate-forme Ultium. Il y a aussi dans le m un clin d'œil à la forme d'une prise électrique.

Photo : General Motors Image de la campagne publicitaire Everybody In, avec Bethany Hamilton

Un point tournant dans l’histoire de la compagnie

Pour GM il s’agit seulement d’un 5e changement de logo en 115 ans d’histoire et la première fois depuis 1964. « Il y a des moments dans l'histoire où tout change. Nous pensons qu'un tel point est arrivé avec l'adoption massive des véhicules électriques », a déclaré Deborah Wahl, directrice du marketing mondial de GM. « Contrairement à ce qui s'est passé auparavant, nous disposons des solutions, des capacités, de la technologie et de l'infrastructure nécessaires pour que tout le monde prenne place dans un VE. Notre nouvelle identité de marque et notre campagne sont conçues pour refléter cela. »

La campagne Everybody In donne un ton optimiste et inclusif pour l'avenir des VE de l'entreprise et se concentre sur trois thèmes :

1- Susciter l'intérêt d'une nouvelle génération d'acheteurs et accélérer l'adoption des VE ;

2- Démontrer le leadership de GM dans le domaine des VE, qui comprend l'investissement de 27 milliards de dollars dans les VE et les produits audiovisuels jusqu'en 2025 et le lancement de 30 nouveaux VE dans le monde d'ici la fin de l'année 2025.

3- Souligner la portée, les performances et la flexibilité de la plateforme Ultium.

Photo : General Motors Autre image de la campagne publicitaire Everybody In, avec Malcolm Gladwell

Les piles Ultium en vedette

Il est clair que si GM veut vendre un million de VE d’ici , il faudra rendre les véhicules accessibles. Pour le moment on connaît la Cadillac Lyriq et le GMC Hummer, « mais il va y avoir beaucoup plus », souligne Deborah Wahl. GM va en effet dévoiler sa stratégie la semaine prochaine lors de l’édition virtuelle du CES à Las Vegas. « Everybody In démontre notre intention de prendre la tête, tout en invitant d'autres personnes - décideurs politiques, partenaires, particuliers - à jouer un rôle actif pour faire avancer la société, que ce soit en aidant à développer les infrastructures, en plaidant pour le progrès dans leurs communautés, ou simplement en testant un VE pour découvrir les avantages de la possession d'un VE », a déclaré Mme Wahl.

Un rendez-vous le 11 janvier

Pour compléter la campagne Everybody In et la nouvelle identité de marque de GM, la société lancera un nouveau site GM.com le 11 janvier 2021 pour partager les dernières informations et histoires sur le travail de GM dans les domaines de l'électrification, de la sécurité, de la citoyenneté et de la conduite autonome. GM.com célébrera les personnes et les technologies qui font avancer GM et qui jouent un rôle important en apportant des nouvelles et des mises à jour aux publics du monde entier.