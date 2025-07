GM passe au 2e rang pour les ventes de VÉ aux États-Unis

Avec plusieurs nouveaux modèles électriques au sein de son catalogue, General Motors (GM) se retrouve maintenant au deuxième rang des constructeurs aux États-Unis en ce qui a trait aux ventes de véhicules tout électriques. Vous l’aurez deviné, Tesla est toujours au premier rang.

Ce qui aura sûrement le plus ravi les gens de GM, c’est que la compagnie est passée devant son éternel rival Ford pour occuper ce deuxième échelon au chapitre des ventes de modèles électriques depuis le début de l’année 2025.

Concrètement, GM a annoncé avoir vendu 62 000 véhicules électriques lors des cinq premiers mois de l’année. La division de Chevrolet a sonné la charge avec 37 000 d’entre eux.

Du côté de Ford, le total de ventes électriques s’établissait à 34 132 unités à la fin du mois de mai, environ 25 % de moins que l’année dernière en raison de résultats plus faibles pour la camionnette F-150 Lightning et pour le fourgon E-Transit. Les deux sont en recul respectifs de 42 % et de 93 %.

Cadillac Lyriq | Photo : D.Boshouwers

Chez GM, on est à l’opposé avec une croissance généralisée de 94 % d’une année sur l’autre lors du premier trimestre de 2025, toujours en ce qui a trait aux véhicules électriques. La compagnie a atteint des parts de marché de plus de 15 % pour les véhicules électriques aux États-Unis.

« Les consommateurs répondent en nombre record à notre famille de véhicules électriques et à essence de classe mondiale. Au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre, nous avons plus que doublé nos ventes de véhicules électriques par rapport à la même période de l’année dernière », a déclaré Rory Harvey, le vice-président directeur et président des marchés mondiaux, via un communiqué.

Si Tesla domine toujours, son recul se poursuit, en raison des frasques de son grand patron, mais aussi de la concurrence à l’échelle mondiale, notamment de produits chinois.

Aux États-Unis, au cours des deux dernières années, les parts de marché de Tesla sont passées de quelque 67 % à moins de 50 %.