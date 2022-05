Photo : GMC GMC Yukon Denali Ultimate 2022. avant

Depuis son introduction il y a une vingtaine d’années, le nom Denali a toujours représenté l’approche haut de gamme de la marque GMC. Seulement, cette dernière nous a toujours laissés sur notre appétit.

Certes, l’équipement a toujours été là, mais la qualité des matériaux et de la présentation tombait à court. Certains en étaient très conscients chez GMC et même si les modèles Denali demeurent très populaires à travers la famille (20 à 25 % des ventes), il y avait de la place pour amélioration.

Et c’est ce que GMC fait en introduisant un niveau de finition encore plus huppé, soit Denali Ultimate. Ce que ce dernier propose avec le VUS Yukon nous en donne une bonne idée et nous fait aussi réaliser que le modèle joue du coup dans les platebandes du Cadillac Escalade.

Il s’agit de la deuxième version Denali Ultimate à voir le jour, après celle lancée avec la camionnette Sierra 2022. Celle-ci en remet avec plusieurs touches haut de gamme à l’extérieur et à l’intérieur, tout comme avec l’ajout de la fonction Super Cruise qui permet une conduite semi-autonome sur de longues distances.

Le Yukon Denali Ultimate est doté de jantes de 22 pouces à sept rayons. Du chrome brillant est visible autour de la calandre, ainsi qu’autour des vitres et des panneaux de porte.

Photo : GMC GMC Yukon Denali Ultimate 2022, intérieur

À bord, on retrouve des boiseries, des sièges avant à 16 réglages avec fonction de massage, ainsi qu’un cuir offrant des surpiqûres contrastées. Une chaîne audio Bose à 18 haut-parleurs est incluse, ainsi que des haut-parleurs aux appuie-tête avec des grilles en acier inoxydable. Vous trouverez également une carte topographique gravée au laser montrant le Mont Denali, en Alaska.

Puis, le modèle profite de la plus récente version du système de conduite semi-autonome Cruise. Ce dernier prend désormais en charge les changements de voie, en plus de pouvoir fonctionner lorsqu’une charge est attelée à l’arrière. Il nécessite toujours une surveillance constante de la part du conducteur, ce qui le classe seulement au niveau 2 sur l’échelle SAE des capacités de conduite autonome.

Mécaniquement, rien ne change avec cette mise à jour. Le Yukon Denali Ultimate sera commercialisé à partir de l’automne. Les informations sur les prix seront annoncées à l’approche des débuts du modèle sur le marché.

Photo : GMC GMC Yukon Denali Ultimate 2022, trois quarts arrière