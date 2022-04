Le GMC Canyon 2023 aura droit à une version AT4X

La génération actuelle du duo Chevrolet Colorado et GMC Canyon a fait ses débuts en 2015. À l’automne 2017, Chevrolet ajoutait une variante hors route fort compétente à sa gamme, soit la ZR2.

Le GMC Canyon n’a jamais eu droit à ce traitement. On a bien lancé une version AT4 un peu plus tard, mais ses capacités n’étaient pas aussi poussées.

Eh bien, tout cela sera corrigé avec la nouvelle génération du modèle attendue en 2023. En effet, avec la refonte du duo, on aura bien sûr droit à une nouvelle version ZR2 chez Chevrolet, mais le Canyon aura une riposte à offrir avec une variante AT4X.

Cette approche pensée pour la conduite hors route extrême fait d’ailleurs ses débuts sur le modèle pleine grandeur de la gamme (Sierra) au même titre qu’on a vu une livrée ZR2 naître avec le Chevrolet Silverado cette année.

Autrement dit, la chose est à la mode et General Motors (GM) y va à fond. En 2023, toutes les camionnettes de la gamme compteront sur des versions pensées pour les grosses aventures hors route.

Et pour mieux vous situer, un GMC Canyon AT4X va trouver sur sa route le Toyota Tacoma TRD Pro, le Jeep Gladiator Rubicon, ainsi que le prochain Ford Ranger Raptor.

Quant au secret de l’approche AT4X, il faudra voir quelle forme elle prendra avec la nouvelle génération du modèle, mais on retrouvera essentiellement des pneus tout terrain, une suspension surélevée et assurément munie d’amortisseurs Multimatic, des différentiels avant et arrière pouvant être verrouillés, ainsi que des plaques de protection ayant pour mission d’agir comme bouclier pour éviter le pire aux organes vitaux du modèle.

Il faudra aussi s’attendre à un faciès légèrement différent, question d’offrir un angle d’attaque plus important pour les excursions plus sérieuses hors des sentiers battus.

Plus de détails à venir au cours des prochaines semaines/mois.