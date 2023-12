• Auto123 met à l’essai le GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023.

Le GMC Sierra a été rafraîchi en 2022, en même temps que son cousin, le Chevrolet Silverado. Le modèle profitait alors d’un nouveau design avant et de quelques changements à l’intérieur. Cette même année, la version tout-terrain AT4X a fait son apparition avec des amortisseurs plus robustes fournis par Multimatic, de gros pneus, des pare-chocs différents et quantité d’ajouts pensés pour la conduite tout-terrain.

GMC n’allait pas s’arrêter là. Pour 2023, elle propose une version encore plus poussée appelée AEV (American Expedition Vehicles). La firme AEV est basée à Détroit et se spécialise dans les « pièces de rechange axées sur la performance pour les véhicules destinés à la conduite récréative tout-terrain et aux voyages d’aventure ». Sur son site, vous trouverez des images de différents modèles, comme des Jeep Wranglers modifiés, des camionnettes dotées de plateaux de chargement, de tubas et de treuils.

GMC allait-elle offrir une variante aussi flyée à ses concessionnaires ?

Fiche technique de GMC Sierra 1500 AT4X 2023

Essai de GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 Photo : D.Heyman

Design du GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 - 8/10

Eh bien, non. Mais on est quand même dans la folie avec ce Sierra 1500 plus robuste et à l’apparence plus sauvage grâce à l’ensemble AEV. Ce dernier coûte 7995 $.

Cet ensemble inclut des pare-chocs estampillés à l’avant et à l’arrière avec des supports de treuil et des phares antibrouillard intégrés, ainsi qu’une calandre redessinée avec des accents en nickel foncé.

De plus, on trouve des pneus Goodyear Wrangler Territory MT de 33 pouces, enveloppant des jantes Salta uniques de 18 pouces en noir brillant. Il y a également des plaques de protection en acier à l’avant (cinq en tout, pour le train avant, la boîte de transfert, le boîtier de direction, le réservoir de carburant et le différentiel arrière), ainsi qu’une boîte de transfert à usage intensif. Parmi les autres ajouts, notons la présence d’un écusson AEV.

Tout cela est impressionnant. Cela dit, avec le changement des pare-chocs, le véhicule perd le système d’accès à la caisse CornerStep des autres versions. Il est remplacé par une poignée, rangée dans la paroi de la caisse.

Le hayon MultiPro du nouveau GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 Photo : D.Heyman

En ce qui concerne la caisse, la version AEV n’est livrable qu’avec une cabine double à quatre portes et une boîte de 5,8 pieds. Le hayon MultiPro est là pour allonger la caisse ou servir de marchepied pour l’accès, ce qui atténue la perte de la fonction CornerStep.

L'intérieur du GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur du GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 - 8/10

Peu de choses changent à l’intérieur du Sierra avec la configuration AEV. On retrouve des broderies sur les appuis-tête, une sellerie en cuir, des accents en frêne Vanta, ainsi que des tapis protecteurs pour toutes les saisons. Autrement, on a la même chose qu’avec la variante AT4X.

Cela signifie que la présentation est jolie et que l’équipement est complet. On retrouve de gros boutons pour le système de climatisation et une bande horizontale dotée d’interrupteurs à bascule juste en dessous. Des éléments tels que le groupe d’instruments à affichage entièrement numérique sur écran de 11,3 pouces, le système multimédia sur unité tactile de 13,4 pouces, des sièges et un tableau de bord recouvert de cuir et de surpiqûres contrastantes, ainsi que le sélecteur de rapports en T, ajoutent une bonne dose d’habitabilité à l’intérieur.

La chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs est agréable et sa sonorité est percutante.

L’habitacle se montre également spacieux à l’avant, comme à l’arrière, avec un plancher de chargement presque plat et suffisamment d’espaces de rangement pour vos boissons et votre matériel de travail. Certes, le cocon est un peu éclipsé par celui du Ford F-150 sur le plan pratique. Toutefois, même si les propriétaires passent souvent beaucoup de temps à bord de leur camionnette, ils ne devraient pas avoir de problème à le faire avec le Sierra ATX AEV.

Écran du conducteur dans le GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 Photo : D.Heyman

La technologie du GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 - 8,5/10

La recharge sans fil et l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto sont présentes. La façon dont le socle de recharge est monté dans un emplacement partiellement exposé juste sous l’accoudoir central réduit l’encombrement, mais ne fait pas grand-chose pour réduire la chaleur provoquée par l’action de recharge.



La caméra de recul est agréable et précise, et le système comprend une caméra orientée vers l’avant et vers le bas qui vous permet de voir ce qui nous attend. Des guides de trajectoire pour les roues sont également visibles pour faciliter le positionnement du véhicule en conduite en tout-terrain.

La dernière technologie intéressante se trouve également à bord, mais à l’extérieur ; il s’agit du système audio Kicker MultiPro. Ce dernier, d’une puissance de 100 W, est résistant aux intempéries et doté de deux haut-parleurs, d’un amplificateur et d’une fonction de lecture en continu Bluetooth. Parfait pour diffuser votre liste de lecture des Cowboys Fringants sur le chantier ou en camping.

GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023, de profil Photo : D.Heyman

Conduite du GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 - 8/10

Comme pour la caisse et la cabine, un seul moteur est proposé avec la version AEV, soit un V8 de 6,2 litres développant 420 chevaux et 460 lb-pi de couple. Sa puissance est transmise aux quatre roues (évidemment) par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. Sans surprise pour un pickup tout-terrain comme celui-ci, il y a deux différentiels à verrouillage électronique, une boîte de transfert à deux vitesses, ainsi qu’un mode de conduite tout-terrain à une pédale. Ce dernier gère le freinage et l’accélération, permettant au conducteur de se concentrer sur la direction à donner au véhicule.

La puissance arrive en douceur, avec le grondement nécessaire qui nous rappelle que la prestation d’un gros V8 est accessible sous notre pied droit. Grâce aux rapports courts de la boîte automatique à 10 rapports, la réponse est suffisante pour fournir une accélération généreuse à n’importe quelle vitesse.

La version AEV est plus haute sur pattes qu’une AT4X régulière et lorsque vous ajoutez des pneus à crampons, elle peut devenir un peu nerveuse sur les routes rapides et lisses. C’est un problème inhérent aux camionnettes destinées à la conduite tout-terrain, mais la vraie question est de savoir si ce « défaut » est compensé par les prouesses tout-terrain.

L'avant de GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 Photo : D.Heyman

En gros, oui. L’angle de franchissement est meilleur, tout comme ceux à l’approche et à la sortie (aidés par le design des pare-chocs). La hauteur de caisse est légèrement plus élevée (environ quatre pouces). On retrouve également deux modes distincts pour le système à quatre roues motrices : terrain (qui est destiné à la conduite lente en tout-terrain) et hors route, pour la conduite plus rapide sur le gravier.

J’ai passé la plupart de mon temps en mode hors route. C’est un bon compromis. Au départ, le mode régulier me forçait à faire plus de corrections que prévu, alors que je roulais sur une route que je connaissais bien, sous des conditions plutôt favorables. Quitter le mode Normal a fait une différence notable, et j’ai tout de suite été plus confiant. J’ai pu avancer à un bon rythme grâce à une direction juste assez réactive, mais avec suffisamment de jeu pour éliminer la nervosité lors de ce type de conduite (hors route).

GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023, amortisseur Photo : D.Heyman

De plus, les amortisseurs Multimatic ont pour qualité de réduire l’effet des trous et des bosses que l’on rencontre, ce qui ajoute à la confiance que l’on ressent au volant.

La conduite à une pédale fonctionne comme annoncé. Le système utilise le régulateur de vitesse pour doser les sollicitations de l’accélérateur et de la boîte de vitesses, ce qui rend les descentes abruptes faciles à gérer.

Design extérieur du GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La fragilité du comportement de cette version AEV sur le gravier indique qu’elle n’est pas la plus à l’aise sur les pistes rapides, comme le serait un Jeep Gladiator Mohave ou un F-150 Raptor. Ce modèle s’adresse aux amateurs de sensations fortes, mais pas nécessairement ceux qui aiment attaquer les dunes. Plutôt, ceux qui considèrent que leur camionnette fait partie de l’aventure qu’ils vivent, sur des sentiers plus tranquilles où les choses se déroulent plus lentement.

Points forts Une allure sympathique

Une allure sympathique Bonne technologie pour le multimédia et la conduite tout-terrain

Bonne technologie pour le multimédia et la conduite tout-terrain Puissance du V8 Points faibles Pas de fonction CornerStep (accès à la caisse à partir du pare-chocs arrière

Pas de fonction CornerStep (accès à la caisse à partir du pare-chocs arrière Choix limités de caisses et de cabines

Choix limités de caisses et de cabines Pas d’option pour le moteur diesel

L'arrière de GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023 Photo : D.Heyman

Les concurrents du GMC Sierra 1500 AT4X AEV 2023

– Chevrolet Silverado ZR2

– Ford F-150 Tremor

– Jeep Gladiator Rubicon

– Ram 1500 Rebel

– Toyota Tundra TRD Pro