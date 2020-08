Voici le logo du futur GMC Hummer EV

La semaine dernière, GMC a annoncé qu’elle allait enfin dévoiler son Hummer électrique cet automne. Cette semaine, on apprend quel sera le logo du véhicule, car General Motors (GM) a déposé une demande de réservations de marque aux États-Unis et au Canada.

Repéré pour la première fois par un membre du forum Hummer Chat, le logo combine les lettres « H » et « EV », un peu comme le faisaient les anciens écussons Hummer qui se composaient du « H » et d’un numéro pour les modèles correspondant, soit H1, H2 et H3. Comme le montrent les images publiées auparavant, la camionnette électrique portera également l’inscription « Hummer » sur sa grille, avec un petit logo GMC en dessous.

Photo : General Motors Calandre du nouveau Hummer EV

Rappelons que GM avait annoncé l’arrivée d’un Hummer électrique en janvier en confirmant que le nouveau modèle serait vendu sous la bannière GMC, plutôt que sous une marque autonome comme les précédents produits Hummer. Le grand dévoilement du modèle avait été prévu pour le 20 mai, mais il a dû être repoussé à l’automne en raison de la pandémie.

Le Hummer EV aura une puissance de 1000 chevaux et un couple de 11 500 livres-pieds (mesuré comme couple aux roues) qui permettra à ce pick-up révolutionnaire de passer de 0 à 96 km/h en seulement 3 secondes, selon GM. Une vidéo diffusée plus tôt nous a montré un véhicule doté d’un toit amovible, une approche que GMC nomme Infinity Roof.

Le Hummer EV va reposer sur la nouvelle architecture BEV3 de GM, une structure uniquement consacrée aux produits électriques. Le modèle va aussi proposer le système de batterie Ultium qui promet d’être ultra performant. La plateforme BEV3 s’annonce suffisamment flexible pour tout accueillir, de modèles sous-compacts à de gros VUS, en passant par des camionnettes. Les batteries Ultium sont également modulaires, avec des blocs de 50 kWh à 200 kWh et avec des architectures électriques de 400 et 800 volts.

La production du Hummer électrique de GMC devrait commencer à l’automne 2021 dans l’usine d’assemblage de GM à Detroit-Hamtramck. Cette dernière subit actuellement des travaux qui visent à la convertir afin qu’elle soit dédiée aux véhicules électriques. Les consommateurs pourront quant à eux commander le modèle dès qu’il sera présenté cet automne.

Une variante de VUS destinée à la conduite hors route est également prévue. Bref, le nom Hummer aura droit à une deuxième carrière et cette dernière pourrait bien être plus longue que la première.

Photo : General Motors Profil du nouveau Hummer EV