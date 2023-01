• Goodyear présente un pneu composé à 90 % de matériaux durables.

• La compagnie arrive présentement sur le marché avec un pneu composé à 70 % de matériaux durables.

• De l’huile de soya et du polyester obtenu à partir de bouteilles de plastiques recyclés entrent aussi dans l’équation.

Si les véhicules électriques contribuent grandement à la réduction des émissions polluantes, il ne faudrait pas oublier que toutes les composantes qui en font partie doivent aussi être considérées dans l’équation.

C’est notamment le cas des pneus qui utilisent d’importantes quantités de caoutchouc. Ces derniers peuvent être très polluants s’ils ne sont pas éliminés de la bonne façon. Goodyear a peut-être une solution en route. La compagnie souhaite en effet s’attaquer à ce problème avec de nouveaux pneus composés à 90 % de matériaux durables.

Notez que la firme est déjà sur le point de mettre sur le marché un pneu qui avait été présentée à pareille date l’an dernier. Ce dernier est à 70 % composé de matériaux durables. On n’est donc pas loin de l’objectif de 90 %.

Pour l’atteindre et penser à une commercialisation à grande échelle, la compagnie explique qu’elle aura besoin d’une plus grande collaboration avec sa base d’approvisionnement afin d’identifier de quoi doivent être faits les futurs matériaux innovants pour produire le pneu souhaité à des volumes élevés.

Avec ces pneus plus durables, Goodyear a réussi à réduire la résistance au roulement, ce qui permet de réduire la consommation d’un modèle pourvu d’un moteur à combustion ou d’augmenter l’autonomie d’un véhicule électrique. La réduction de consommation d’un modèle équipé de pneus à faible résistance au roulement contribue également à la réduction de l’empreinte carbone de ce dernier.

Pour atteindre le seuil de durabilité de 90 %, Goodyear utilise plusieurs matériaux naturels ou qui peuvent être recyclés à partir d’un matériau de fabrication couramment utilisé.

L’huile de soja, par exemple, permet de conserver la souplesse du caoutchouc en cas de changement de température. Goodyear a déclaré que 100 % des protéines de soja sont utilisées pour l’alimentation animale, mais que l’huile de soja est un sous-produit important qui peut être utilisé pour des applications industrielles.

Goodyear se procure aussi du polyester à partir de bouteilles recyclées pour la corde des pneus, des résines de pin bio et renouvelables pour améliorer l’adhérence et de l’acier produit à l’aide d’un procédé de four électrique à arc à faibles émissions de gaz à effet de serre. L’entreprise utilise aujourd’hui de l’huile de soja dans ses produits, y compris dans certains pneus de course. Elle a aussi déclaré avoir doublé son utilisation de silice de résidus de balle de riz durable depuis 2018.

On ne sait trop à quel moment on pourra rouler avec des pneus faits à 90 % de matière durable, mais on peut imaginer un horizon de trois à cinq ans, puisque la compagnie a déjà mentionné vouloir atteindre un objectif de 100 % en 2030.

Bien que nous soyons probablement à quelques années de voir les pneus durables à 90 % sur la route, Goodyear se projette déjà en 2030. Son objectif est de fabriquer un pneu 100 % durable en 2030, ce qui en ferait la première entreprise à le faire.