Pneu sans air : les essais progressent bien chez Goodyear

Les pneus sans air seront un jour une réalité. Voilà déjà quelques années que plusieurs manufacturiers nous montrent leurs prototypes et plusieurs d’entre eux sont déjà à l’essai. Il est même possible d’en profiter depuis 2013 avec un véhicule tout-terrain vendu chez Polaris.

Chez Goodyear, le développement va bien, mais on est encore loin de voir ces gommes du futur être montées sur nos voitures.

Néanmoins, la compagnie nous a donné quelques nouvelles concernant ses avancées. Elle a expliqué que des prototypes avaient été testés sur une distance de 75 000 miles (120 000 km) à des vitesses allant jusqu’à 160 km/h, le tout sous différentes températures, de la chaleur torride aux grands froids.

Une Tesla Model 3 a entre autres été utilisée sur le site d’essai de Goodyear au Luxembourg, a indiqué l’entreprise via un communiqué.

Photo : Goodyear Une Tesla Model 3 à l'essai avec les pneus sans air de Goodyear

Les pneus sans air ont l’avantage de nécessiter moins d’entretien et d’être en mesure de supporter de plus lourdes charges, explique Goodyear. Cependant, la compagnie ne voit pas leur usage pour le grand public d’abord. Elle mentionne que ces derniers vont davantage convenir aux véhicules commerciaux, comme des navettes à conduite autonome et le transport de marchandises en milieu urbain.

Goodyear a déclaré qu’elle visait l’approbation du département de transports américains pour ses pneus sans air, tout en mentionnant que ça prendrait encore plusieurs années avant de voir la chose se concrétiser pour la route.

Et lorsqu’on pense, il est tout à fait normal que la compagnie soit prudente. La technologie actuelle est efficace et a fait ses preuves. Il serait illogique d’amener trop rapidement sur le marché un produit nouveau qui n’est pas complètement éprouvé.

D’autres grands fabricants de pneus s’intéressent aussi aux pneus sans air. Bridgestone a présenté un concept résistant aux crevaisons aussitôt qu’en 2011. En 2019, Michelin a déclaré qu’elle commencerait à fournir des pneus sans air pour les véhicules de General Motors dès 2024.

Ce sera peut-être de ce côté qu’on verra les premières versions destinées au grand public.