Google Chrome bientôt dans vos véhicules

Plusieurs modèles à travers l’industrie intègrent déjà les services connectés de Google, mais bientôt, c’est le navigateur Chrome qui sera disponible à même l’écran du système de navigation de certains véhicules.

Cela signifie qu’il sera possible de naviguer sur le Web à partir de cet écran, plutôt que sur celui de son cellulaire.

Google a fait cette annonce mardi lors du CES 2024 (Consumer Electronics Show), tenu à Las Vegas. Le géant a aussi profité de l’occasion pour y aller de plusieurs autres nouvelles concernant son système d’exploitation Android.

Quant au navigateur Chrome, il sera d’abord offert avec certains véhicules des marques Volvo et Polestar, et ce, dès cette semaine. D’autres modèles suivront. D’autres applications pouvant être utilisées à même les véhicules ont été annoncées par Google au CES, mais il faudra voir si ce sera la même chose au Canada. L’une d’elles, par exemple, est The Weather Channel. Il faudra voir si les pendants canadiens, The Weather Network et Méteomédia au Québec, emboîteront le pas.

Pouvoir profiter du navigateur Google Chrome à bord de son véhicule va sans doute faciliter la vie des utilisateurs. Il sera notamment possible d’envoyer un itinéraire directement à son véhicule, à partir de son téléphone. Remarquez que ceux qui utilisent Android Auto font à peu près la même chose déjà.

Parmi d’autres trucs annoncés, soulignons que les propriétaires de véhicules électriques verront bientôt ce dernier partager avec Google Maps des informations en temps réel sur l’autonomie restante de la batterie. Le véhicule pourra alors fournir des estimations sur le niveau d’énergie à l’arrivée, ou encore suggérer des endroits où s’arrêter pour effectuer une recharge.

Les Ford Mustang Mach-E et Ford F-150 Lightning seront les premiers modèles à en profiter, au cours des mois à venir.

Google a également indiqué que sa fonction de clé numérique continuerait à s’étendre à d’autres marques de téléphones et de véhicules. Elle permet au propriétaire d’un modèle de déverrouiller, de verrouiller ou de démarrer son véhicule à l’aide d’un téléphone Android compatible. Surtout, elle lui permet également de partager sa clé en toute sécurité avec un membre de la famille ou un ami, qu’importe s’ils utilisent un téléphone Apple ou Android.